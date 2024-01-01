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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 128
*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Rage of Light

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23 янв 2024 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от RAGE OF LIGHT

12 ноя 2023 : 		 Концертное видео RAGE OF LIGHT

19 окт 2023 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

19 июл 2023 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

25 май 2023 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

25 окт 2022 : 		 Кавер-версия KATE BUSH от RAGE OF LIGHT

19 фев 2022 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

31 янв 2022 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

8 дек 2021 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

23 ноя 2021 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

26 дек 2020 : 		 Новый альбом RAGE OF LIGHT выйдет в 2021

30 мар 2019 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

12 мар 2019 : 		 Видео с текстом RAGE OF LIGHT

9 фев 2019 : 		 Новое видео RAGE OF LIGHT

11 янв 2019 : 		 Новый альбом RAGE OF LIGHT выйдет весной

31 май 2018 : 		 RAGE OF LIGHT на NAPALM RECORDS

27 фев 2017 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от RAGE OF LIGHT
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|||| сегодня

Кавер-версия AMON AMARTH от RAGE OF LIGHT



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Twilight Of The Thunder God, новое концертное видео RAGE OF LIGHT, доступно ниже.




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