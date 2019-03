сегодня



Новое видео RAGE OF LIGHT



"Battlefront", новое видео группы RAGE OF LIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Imploder", выпущенного на Napalm Records.



Трек-лист:



"Light"

"Enraged"

"Fallen"

"I Can, I Will"

"Away With You"

"In The Shadow"

"Battlefront"

"Imploder"

"Mechanicals"

"Nothingness"

















