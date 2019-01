11 янв 2019



Видео с выступления SHINING



Видео с выступления SHINING, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2015, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Vilseledda Barnasjälars Hemvist"

"Ytterligare Ett Steg Närmare Total Jävla Utfrysning"

"Människa O' Avskyvärda Människa"

"Ohm (Sommer med siv)"

"Vilja & Dröm"

"Låt Oss Ta Allt Från Varandra"

"For The God Below"











