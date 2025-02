сегодня



Два концертных релиза SHINING



SHINING 17 марта выпустят два концертных релиза — Live In Transylvania и Beating Belgium Black And Blue. Первый релиз был записан в 2009, а второй в 2016 году на Graspop Metal Meeting:



“Intro I”

“Eradication Of The Condition”

“Yttligare Ett Steg Närmare Total Jävla Utfrysning,”

“Submit To Self-Destruction”

“Vilseledda Barnasjälars Hemvist”

“Intro II”

“Besvikelsens Dystra Monotoni”

“Neka Morgondagen”



Beating Belgium Black And Blue :



“Vilja & Dröm”

“Framtidsutsikter”

“Människa O’Avskyvärda Människa”

“Submit To Self-Destruction”

“Låt Oss Ta Allt Från Varandra”

“For The God Below” http://www.shiningangst.se





+0 -0



просмотров: 125