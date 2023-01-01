×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
Немецкой BIG 4 быть!
43
DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным
34
Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт
29
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
26
Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше
16
Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ...
16
Обновленное видео DISMEMBER
16
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти
16
CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло...
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
Немецкой BIG 4 быть!
43
DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным
34
Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт
29
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
26
все новости группы
Shining
Швеция
Black Metal
http://www.shiningangst.se
Myspace:
http://www.myspace.com/shininghalmstad
Facebook:
https://www.facebook.com/shiningofficial
8 авг 2023
:
Видео с текстом от SHINING
7 июн 2023
:
Новое видео SHINING
2 сен 2022
:
SHINING на Napalm Records
11 янв 2019
:
Видео с выступления SHINING
6 дек 2017
:
Новая песня SHINING
2 ноя 2017
:
Новая песня SHINING
29 сен 2017
:
Новая песня SHINING
18 мар 2016
:
Планируются переиздания первых трех альбомов SHINING
15 апр 2015
:
Новый альбом SHINING доступен для прослушивания
5 фев 2015
:
Новая песня SHINING
1 фев 2015
:
Пять альбомов SHINING выйдут на кассетах
21 янв 2015
:
Новый альбом SHINING выйдет в апреле
8 май 2014
:
SHINING на SEASON OF MIST
29 авг 2013
:
Новая песня SHINING
8 авг 2013
:
Трек-лист нового альбома SHINING
23 июл 2013
:
Обложка нового альбома SHINING
24 июн 2013
:
Особый релиз SHINING выйдет в сентябре
9 апр 2013
:
SHINING опубликовали обложку сплита
17 мар 2013
:
Тизер документального фильма о SHINING
6 окт 2012
:
SHINING выпустят сплит с MONUMENTUM
3 сен 2012
:
Новое видео SHINING
24 авг 2012
:
Трейлер нового альбома SHINING
13 авг 2012
:
Название нового альбома SHINING
13 июн 2012
:
SHINING нашли гитариста и барабанщика
2 май 2012
:
Кавер-версия KATATONIA от SHINING
16 апр 2012
:
SHINING выпустят ЕР с кавер-версиями
5 окт 2011
:
Детали сольного альбома вокалиста SHINING
11 сен 2011
:
Сингл SHINING стал золотым в Швеции
12 июн 2011
:
Фронтмен SHINING с нетерпением ждем работы с ANDY LA ROCQUE
11 июн 2011
:
ANDY LA ROCQUE будет продюсировать новый альбом SHINING
25 май 2011
:
Первое видео SHINING
22 май 2011
:
На новый сингл SHINING войдет кавер-версия Элиса Купера
21 апр 2011
:
SHINING расстались с гитаристом
7 апр 2011
:
Новая песня SHINING
4 апр 2011
:
SHINING поменяли лейбл
29 мар 2011
:
NIKLAS KVARFORTH покидает остальные проекты, чтобы сконцентрироваться на работе с SHINING
21 дек 2010
:
Фронтмен SHINING о новом альбоме
20 дек 2010
:
SHINING о задержке с выходом альбома
3 фев 2010
:
SHINING расстались с басистом
10 янв 2010
:
Фронтмен SHINING на новом альбома GRAVDAL
26 ноя 2009
:
Детали нового альбома SHINING
29 июн 2009
:
SHINING возвращаются в студию
25 июн 2009
:
SHINING заключает договор с INDIE RECORDINGS
2 май 2009
:
Две новые песни SHINING
17 июн 2008
:
SHINING изменили название нового альбома
2 апр 2008
:
SHINING расстались с ударником и анонсировали его замену
23 мар 2008
:
Объявлено название нового альбома SHINING
29 сен 2007
:
SHINING: новое видео в сети
7 июн 2007
:
SHINING объявили нового барабанщика
21 дек 2006
:
SHINING запишут концерт для DVD
28 авг 2006
:
Фронтмен SHINING покончил жизнь самоубийством
сегодня
Видео с текстом от SHINING
Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку SHINING Avsändare Okänd, который будет включен в выходящий 15 сентября альбом "Shining":
http://www.shiningangst.se
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 164
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет