Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 26
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 16
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Обновленное видео DISMEMBER 16
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 16
*CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 26
[= ||| все новости группы



*

Shining

*



8 авг 2023 : 		 Видео с текстом от SHINING

7 июн 2023 : 		 Новое видео SHINING

2 сен 2022 : 		 SHINING на Napalm Records

11 янв 2019 : 		 Видео с выступления SHINING

6 дек 2017 : 		 Новая песня SHINING

2 ноя 2017 : 		 Новая песня SHINING

29 сен 2017 : 		 Новая песня SHINING

18 мар 2016 : 		 Планируются переиздания первых трех альбомов SHINING

15 апр 2015 : 		 Новый альбом SHINING доступен для прослушивания

5 фев 2015 : 		 Новая песня SHINING

1 фев 2015 : 		 Пять альбомов SHINING выйдут на кассетах

21 янв 2015 : 		 Новый альбом SHINING выйдет в апреле

8 май 2014 : 		 SHINING на SEASON OF MIST

29 авг 2013 : 		 Новая песня SHINING

8 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SHINING

23 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома SHINING

24 июн 2013 : 		 Особый релиз SHINING выйдет в сентябре

9 апр 2013 : 		 SHINING опубликовали обложку сплита

17 мар 2013 : 		 Тизер документального фильма о SHINING

6 окт 2012 : 		 SHINING выпустят сплит с MONUMENTUM

3 сен 2012 : 		 Новое видео SHINING

24 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома SHINING

13 авг 2012 : 		 Название нового альбома SHINING

13 июн 2012 : 		 SHINING нашли гитариста и барабанщика

2 май 2012 : 		 Кавер-версия KATATONIA от SHINING

16 апр 2012 : 		 SHINING выпустят ЕР с кавер-версиями
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SHINING



zoom
Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку SHINING Avsändare Okänd, который будет включен в выходящий 15 сентября альбом "Shining":




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 164

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом