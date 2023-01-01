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Видео с текстом от SHINING



Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку SHINING Avsändare Okänd, который будет включен в выходящий 15 сентября альбом "Shining": http://www.shiningangst.se







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