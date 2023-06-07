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Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент
25
David Ellefson спел в DIETH
22
Новое видео ACCEPT
19
PHILIP ANSELMO вновь конфедерат
12
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12
все новости группы
Shining
Швеция
Black Metal
http://www.shiningangst.se
Myspace:
http://www.myspace.com/shininghalmstad
Facebook:
https://www.facebook.com/shiningofficial
7 июн 2023
:
Новое видео SHINING
2 сен 2022
:
SHINING на Napalm Records
11 янв 2019
:
Видео с выступления SHINING
6 дек 2017
:
Новая песня SHINING
2 ноя 2017
:
Новая песня SHINING
29 сен 2017
:
Новая песня SHINING
18 мар 2016
:
Планируются переиздания первых трех альбомов SHINING
15 апр 2015
:
Новый альбом SHINING доступен для прослушивания
5 фев 2015
:
Новая песня SHINING
1 фев 2015
:
Пять альбомов SHINING выйдут на кассетах
21 янв 2015
:
Новый альбом SHINING выйдет в апреле
8 май 2014
:
SHINING на SEASON OF MIST
29 авг 2013
:
Новая песня SHINING
8 авг 2013
:
Трек-лист нового альбома SHINING
23 июл 2013
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Обложка нового альбома SHINING
24 июн 2013
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Особый релиз SHINING выйдет в сентябре
9 апр 2013
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SHINING опубликовали обложку сплита
17 мар 2013
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Тизер документального фильма о SHINING
6 окт 2012
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SHINING выпустят сплит с MONUMENTUM
3 сен 2012
:
Новое видео SHINING
24 авг 2012
:
Трейлер нового альбома SHINING
13 авг 2012
:
Название нового альбома SHINING
13 июн 2012
:
SHINING нашли гитариста и барабанщика
2 май 2012
:
Кавер-версия KATATONIA от SHINING
16 апр 2012
:
SHINING выпустят ЕР с кавер-версиями
5 окт 2011
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Детали сольного альбома вокалиста SHINING
11 сен 2011
:
Сингл SHINING стал золотым в Швеции
12 июн 2011
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Фронтмен SHINING с нетерпением ждем работы с ANDY LA ROCQUE
11 июн 2011
:
ANDY LA ROCQUE будет продюсировать новый альбом SHINING
25 май 2011
:
Первое видео SHINING
22 май 2011
:
На новый сингл SHINING войдет кавер-версия Элиса Купера
21 апр 2011
:
SHINING расстались с гитаристом
7 апр 2011
:
Новая песня SHINING
4 апр 2011
:
SHINING поменяли лейбл
29 мар 2011
:
NIKLAS KVARFORTH покидает остальные проекты, чтобы сконцентрироваться на работе с SHINING
21 дек 2010
:
Фронтмен SHINING о новом альбоме
20 дек 2010
:
SHINING о задержке с выходом альбома
3 фев 2010
:
SHINING расстались с басистом
10 янв 2010
:
Фронтмен SHINING на новом альбома GRAVDAL
26 ноя 2009
:
Детали нового альбома SHINING
29 июн 2009
:
SHINING возвращаются в студию
25 июн 2009
:
SHINING заключает договор с INDIE RECORDINGS
2 май 2009
:
Две новые песни SHINING
17 июн 2008
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2 апр 2008
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SHINING запишут концерт для DVD
28 авг 2006
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Фронтмен SHINING покончил жизнь самоубийством
7 июн 2023
Новое видео SHINING
Allt För Döden, новое видео SHINING, доступно для просмотра ниже.
http://www.shiningangst.se
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7 июн 2023
M
Mistis
Очередная копия Neka Morgondagen, пора им гитариста менять!
просмотров: 567
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).