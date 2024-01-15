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*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
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Shining

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15 янв 2024 : 		 Переиздание SHINING выйдет весной

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24 июн 2013 : 		 Особый релиз SHINING выйдет в сентябре

9 апр 2013 : 		 SHINING опубликовали обложку сплита

17 мар 2013 : 		 Тизер документального фильма о SHINING

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|||| сегодня

Переиздание SHINING выйдет весной



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SHINING сообщили о том, что в марте в диджипаке и в мае на лимитированном виниле состоится выпуск переиздания альбома 2012 года Redefining Darkness

SHINING вЂ“ The Sinister Initiative To Reissue Redefining Darkness On Limited CD, Vinyl




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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15 янв 2024
M
Mistis
Альбом вообще ни о чем

просмотров: 234

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