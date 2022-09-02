Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
[= ||| все новости группы



*

Shining

*



2 сен 2022 : 		 SHINING на Napalm Records

11 янв 2019 : 		 Видео с выступления SHINING

6 дек 2017 : 		 Новая песня SHINING

2 ноя 2017 : 		 Новая песня SHINING

29 сен 2017 : 		 Новая песня SHINING

18 мар 2016 : 		 Планируются переиздания первых трех альбомов SHINING

15 апр 2015 : 		 Новый альбом SHINING доступен для прослушивания

5 фев 2015 : 		 Новая песня SHINING

1 фев 2015 : 		 Пять альбомов SHINING выйдут на кассетах

21 янв 2015 : 		 Новый альбом SHINING выйдет в апреле

8 май 2014 : 		 SHINING на SEASON OF MIST

29 авг 2013 : 		 Новая песня SHINING

8 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SHINING

23 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома SHINING

24 июн 2013 : 		 Особый релиз SHINING выйдет в сентябре

9 апр 2013 : 		 SHINING опубликовали обложку сплита

17 мар 2013 : 		 Тизер документального фильма о SHINING

6 окт 2012 : 		 SHINING выпустят сплит с MONUMENTUM

3 сен 2012 : 		 Новое видео SHINING

24 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома SHINING

13 авг 2012 : 		 Название нового альбома SHINING

13 июн 2012 : 		 SHINING нашли гитариста и барабанщика

2 май 2012 : 		 Кавер-версия KATATONIA от SHINING

16 апр 2012 : 		 SHINING выпустят ЕР с кавер-версиями

5 окт 2011 : 		 Детали сольного альбома вокалиста SHINING

11 сен 2011 : 		 Сингл SHINING стал золотым в Швеции
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHINING на Napalm Records



zoom
SHINING заключили соглашение с Napalm Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.

Niklas Kvarforth: «Markus Rödl и я рады сообщить, что мы достигли соглашения с Napalm Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нашего 11-го альбома. Год, в котором миру будет скормлено совершенно новое, в кои-то веки подходящее ужасающее сценическое шоу, способное визуализировать нашу фирменную тьму, новые клипы брата Claudio Marino, а также еще пара вещей, которые будут не только вызывать отвращение, но и вдохновлять».

Sweden's SHINING Sign With Napalm Records; New Album To Arrive In Early 2023




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 сен 2022
m
matthew3833
Ник Баркер на барабанах это уже как минимум охуенно.

просмотров: 238

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом