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SHINING на Napalm Records
SHINING заключили соглашение с Napalm Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.
Niklas Kvarforth: «Markus Rödl и я рады сообщить, что мы достигли соглашения с Napalm Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нашего 11-го альбома. Год, в котором миру будет скормлено совершенно новое, в кои-то веки подходящее ужасающее сценическое шоу, способное визуализировать нашу фирменную тьму, новые клипы брата Claudio Marino, а также еще пара вещей, которые будут не только вызывать отвращение, но и вдохновлять».
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