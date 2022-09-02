сегодня



SHINING на Napalm Records



SHINING заключили соглашение с Napalm Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.



Niklas Kvarforth: «Markus Rödl и я рады сообщить, что мы достигли соглашения с Napalm Records, на котором в начале следующего года состоится релиз нашего 11-го альбома. Год, в котором миру будет скормлено совершенно новое, в кои-то веки подходящее ужасающее сценическое шоу, способное визуализировать нашу фирменную тьму, новые клипы брата Claudio Marino, а также еще пара вещей, которые будут не только вызывать отвращение, но и вдохновлять».







+0 -1



( 1 ) просмотров: 238

