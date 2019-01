сегодня



Новая песня 1349



"Dødskamp", новая песня группы 1349, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сингла "Dødskamp", который доступен в цифровом виде, а также на виниле.



Трек-лист:



01. Dødskamp (05:05)

02. Atomic Chapel (live) (06:54) (only available on EP)



















