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1349

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15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349

24 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от 1349

3 апр 2014 : 		 Новый альбом 1349 выйдет осенью

1 май 2012 : 		 Новое видео 1349

15 мар 2012 : 		 1349 воспользуются услугами ударника JOB FOR A COWBOY

22 дек 2011 : 		 1349 и Anti Denim выпустили джинсы

5 окт 2011 : 		 Концертный DVD от 1349

25 авг 2011 : 		 Бокс-сет 1349

21 апр 2010 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания целиком

18 мар 2010 : 		 Новая песня 1349

16 мар 2010 : 		 Обложка лимитированного издания нового альбома 1349

24 фев 2010 : 		 Название нового альбома 1349

22 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме 1349

23 мар 2009 : 		 Дата выхода нового альбома группы 1349

20 янв 2009 : 		 1349 озаглавили новый диск

12 дек 2007 : 		 1349 продолжают работать над новым материалом

16 июн 2006 : 		 1349 расстались с гитаристом

29 апр 2006 : 		 Ударник Frost выступит с 1349

23 авг 2005 : 		 1349: "Адский огонь" в октябре
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Новая песня 1349



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"Dødskamp", новая песня группы 1349, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сингла "Dødskamp", который доступен в цифровом виде, а также на виниле.

Трек-лист:

01. Dødskamp (05:05)
02. Atomic Chapel (live) (06:54) (only available on EP)



1349 Releases New Single,






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Crane76


15 янв 2019, 15:10		Что за клоуны?

ВоваУпоров


15 янв 2019, 15:43		Неплохая зарядка для мозга.
Где клоуны?


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