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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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1349

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4 окт 2024 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

14 сен 2024 : 		 Новая песня 1349

6 авг 2024 : 		 Новое видео 1349

9 июл 2024 : 		 Новое видео 1349

3 май 2024 : 		 Новая песня 1349

27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

24 апр 2020 : 		 Участники 1349 обсуждают блэк-металл

16 апр 2020 : 		 Новая песня 1349

24 янв 2020 : 		 Новое видео 1349

30 окт 2019 : 		 Обучающее видео от 1349

18 окт 2019 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

24 сен 2019 : 		 Новое видео 1349

5 сен 2019 : 		 Новая песня 1349

1 авг 2019 : 		 Новая песня 1349

10 июл 2019 : 		 Новая песня 1349

4 апр 2019 : 		 Винил 1349 выйдет весной

15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349

24 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от 1349

3 апр 2014 : 		 Новый альбом 1349 выйдет осенью
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Новый альбом 1349 доступен для прослушивания



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"The Wolf And The King", новый альбом группы 1349, доступен для прослушивания ниже.

1349 Streaming The Wolf And The King Album Ahead Of Tomorrow's Official Release




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