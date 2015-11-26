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*Новое видео RAMMSTEIN 70
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*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 35
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 30
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
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1349

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4 апр 2019 : 		 Винил 1349 выйдет весной

15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349

24 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от 1349

3 апр 2014 : 		 Новый альбом 1349 выйдет осенью

1 май 2012 : 		 Новое видео 1349

15 мар 2012 : 		 1349 воспользуются услугами ударника JOB FOR A COWBOY

22 дек 2011 : 		 1349 и Anti Denim выпустили джинсы

5 окт 2011 : 		 Концертный DVD от 1349

25 авг 2011 : 		 Бокс-сет 1349

21 апр 2010 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания целиком

18 мар 2010 : 		 Новая песня 1349

16 мар 2010 : 		 Обложка лимитированного издания нового альбома 1349

24 фев 2010 : 		 Название нового альбома 1349

22 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме 1349

23 мар 2009 : 		 Дата выхода нового альбома группы 1349

20 янв 2009 : 		 1349 озаглавили новый диск

12 дек 2007 : 		 1349 продолжают работать над новым материалом

16 июн 2006 : 		 1349 расстались с гитаристом

29 апр 2006 : 		 Ударник Frost выступит с 1349
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Винил 1349 выйдет весной



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Семнадцатого мая на зелёном и черном виниле Season of Mist выпустят шестую студийную работу блэк-металлистов 1349 — "Massive Cauldron Of Chaos".

1349 To Reissue Massive Cauldron Of Chaos On Vinyl; European Fest Dates Confirmed




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