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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
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1349

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6 авг 2024 : 		 Новое видео 1349

9 июл 2024 : 		 Новое видео 1349

3 май 2024 : 		 Новая песня 1349

27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

24 апр 2020 : 		 Участники 1349 обсуждают блэк-металл

16 апр 2020 : 		 Новая песня 1349

24 янв 2020 : 		 Новое видео 1349

30 окт 2019 : 		 Обучающее видео от 1349

18 окт 2019 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

24 сен 2019 : 		 Новое видео 1349

5 сен 2019 : 		 Новая песня 1349

1 авг 2019 : 		 Новая песня 1349

10 июл 2019 : 		 Новая песня 1349

4 апр 2019 : 		 Винил 1349 выйдет весной

15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349

24 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от 1349

3 апр 2014 : 		 Новый альбом 1349 выйдет осенью

1 май 2012 : 		 Новое видео 1349

15 мар 2012 : 		 1349 воспользуются услугами ударника JOB FOR A COWBOY
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Новое видео 1349



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The God Devourer, новое видео 1349, доступно для просмотра ниже.




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