Новая песня 1349

"Inferior Pathways", новая песня группы 1349, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Wolf And The King, выход которого запланирован на четвертое октября на Season Of Mist:



"The God Devourer"

"Ash Of Ages"

"Shadow Point"

"Inferior Pathways"

"Inner Portal"

"The Vessel And The Storm"

"Obscura"

"Fatalist"







