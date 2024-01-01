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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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1349

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14 сен 2024 : 		 Новая песня 1349

6 авг 2024 : 		 Новое видео 1349

9 июл 2024 : 		 Новое видео 1349

3 май 2024 : 		 Новая песня 1349

27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

24 апр 2020 : 		 Участники 1349 обсуждают блэк-металл

16 апр 2020 : 		 Новая песня 1349

24 янв 2020 : 		 Новое видео 1349

30 окт 2019 : 		 Обучающее видео от 1349

18 окт 2019 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

24 сен 2019 : 		 Новое видео 1349

5 сен 2019 : 		 Новая песня 1349

1 авг 2019 : 		 Новая песня 1349

10 июл 2019 : 		 Новая песня 1349

4 апр 2019 : 		 Винил 1349 выйдет весной

15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349

24 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от 1349

3 апр 2014 : 		 Новый альбом 1349 выйдет осенью

1 май 2012 : 		 Новое видео 1349
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Новая песня 1349



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"Inferior Pathways", новая песня группы 1349, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Wolf And The King, выход которого запланирован на четвертое октября на Season Of Mist:

"The God Devourer"
"Ash Of Ages"
"Shadow Point"
"Inferior Pathways"
"Inner Portal"
"The Vessel And The Storm"
"Obscura"
"Fatalist"

1349 Premieres Blistering New Single "Inferior Pathways"; Official Audio Streaming




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