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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 61
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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1349

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27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

24 апр 2020 : 		 Участники 1349 обсуждают блэк-металл

16 апр 2020 : 		 Новая песня 1349

24 янв 2020 : 		 Новое видео 1349

30 окт 2019 : 		 Обучающее видео от 1349

18 окт 2019 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

24 сен 2019 : 		 Новое видео 1349

5 сен 2019 : 		 Новая песня 1349

1 авг 2019 : 		 Новая песня 1349

10 июл 2019 : 		 Новая песня 1349

4 апр 2019 : 		 Винил 1349 выйдет весной

15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349

24 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

16 апр 2014 : 		 Видео с текстом от 1349

3 апр 2014 : 		 Новый альбом 1349 выйдет осенью

1 май 2012 : 		 Новое видео 1349

15 мар 2012 : 		 1349 воспользуются услугами ударника JOB FOR A COWBOY

22 дек 2011 : 		 1349 и Anti Denim выпустили джинсы

5 окт 2011 : 		 Концертный DVD от 1349

25 авг 2011 : 		 Бокс-сет 1349
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Профессиональное видео полного выступления 1349



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Профессиональное видео полного выступления 1349, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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