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Rex Brown

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REX BROWN о том, как узнал о смерти Винни Пола



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В недавнем разговоре с Loudwire REX BROWN рассказал о том, как узнал о смерти Винни Пола:

«Это был просто ещё один из звонков, который начался так: "Ты там как, сидишь?" И я подумал: "Боже, кто ещё?" Но и из миллиона вариантов я не подумал бы о том, что это Винни. Это просто безумие, просто дикость...

Я должен был осознать это, пройти через это событие. Я научился этому с Даймом, и потребовались годы терапии, чтобы с этим покончить.

Когда на тебя обрушиваются подобные трагедии, ты просто напрягакшься как можно сильнее, чтобы двигаться дальше».

Brown с теплом вспоминает о том времени, что он провёл в легендарной металл-команде:

«У нас была просто адская ритм-секция, и с тех пор её так и не повторили. Я не хочу показаться эгоистичным, но мы были чертовски близки, чувак... даже в наши самые раздолбайские [смеётся]... даже в наши самые пьяные [смеётся] моменты.

Я играл вместе с Винни и для Винни, и Винни играл за Даймом. Это было очень объединяюще, мы точно знали, куда каждый из нас будет двигаться. Думаю, все те годы, что мы играли в клубах, и сделали нас более сплочённой группой. Вот почему у нас был такой сильный гитарный саунд, всё просто было на своем месте.

Винни был просто потрясающим барабанщиком, и мне очень не хватает товарищества прошлых лет».



REX BROWN Recalls Finding Out About VINNIE PAUL



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