7 фев 2021



REX BROWN готовит новый проект



Бывший басист PANTERA REX BROWN в недавнем интервью рассказал о том, что недавно работал в студии с "одним из лучших гитаристов, которых только знал этот бизнес". На вопрос о том, будет это выпущено в рамках его сольника или какого-то иного проекта, он ответил:



«Это немного другое... И я не хочу особо говорить на этот счет.. Но песни чертовски убойны!»

























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