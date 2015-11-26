REX BROWN готовит новый проект

Бывший басист PANTERA REX BROWN в недавнем интервью рассказал о том, что недавно работал в студии с "одним из лучших гитаристов, которых только знал этот бизнес". На вопрос о том, будет это выпущено в рамках его сольника или какого-то иного проекта, он ответил:
«Это немного другое... И я не хочу особо говорить на этот счет.. Но песни чертовски убойны!»
CosmicBear
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