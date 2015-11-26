Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 491
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 186
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 157
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 54
*THERION почти записали новый альбом 32
[= ||| все новости группы



*

Rex Brown

*



7 фев 2021 : 		 REX BROWN готовит новый проект

17 июл 2020 : 		 REX BROWN критикует Трампа из-за действий в связи с COVID-19

25 мар 2020 : 		 REX BROWN: «В эти дни нам нужно быть всем вместе!»

23 янв 2019 : 		 REX BROWN о том, как узнал о смерти Винни Пола

17 сен 2018 : 		 REX BROWN работает над новым сольным альбомом

22 дек 2017 : 		 REX BROWN запишет сборник кавер-версий

15 дек 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

25 сен 2017 : 		 REX BROWN дебютировал на сцене

22 авг 2017 : 		 Десять альбомов, изменивших жизнь REX BROWN

27 июл 2017 : 		 Обучающее видео от REX BROWN

16 июл 2017 : 		 Кавер-версия NEIL YOUNG от REX BROWN

15 июл 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

13 июл 2017 : 		 Фрагмент нового трека REX BROWN

3 июн 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

21 апр 2017 : 		 Первый сольник REX BROWN увидит свет в июле

28 фев 2017 : 		 REX BROWN на ENTERTAINMENT ONE

13 янв 2017 : 		 Фрагмент нового трека REX BROWN

11 дек 2016 : 		 Дебют REX BROWN выйдет весной

6 ноя 2016 : 		 REX BROWN завершил запись
| - |

|||| 7 фев 2021

REX BROWN готовит новый проект



*
zoom
*
* *
Бывший басист PANTERA REX BROWN в недавнем интервью рассказал о том, что недавно работал в студии с "одним из лучших гитаристов, которых только знал этот бизнес". На вопрос о том, будет это выпущено в рамках его сольника или какого-то иного проекта, он ответил:

«Это немного другое... И я не хочу особо говорить на этот счет.. Но песни чертовски убойны!»

Ex-PANTERA Bassist REX BROWN Is Collaborating With 'One Of The Best Guitar Players In The Business' On New Project











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


7 фев 2021, 22:43		О, ещё один проектировщик. Какие молодцы!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 472

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом