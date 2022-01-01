7 мар 2022



REX BROWN записался с гитаристом JUDAS PRIEST



REX BROWN в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть ли какие-то гитаристы, с которыми он работал или планирует работать в ближайшее время:



«Я записал альбом — он еще не вышел — я записал его с Richie Faulkner [из JUDAS PRIEST]. Мы с Richie стали очень хорошими друзьями. И он по-настоящему прогрессивный, тяжелый и крутой. Richie — очень мелодичный музыкант, кроме того, в записи участвует барабанщик, который играл на моей первой сольной пластинке. Они записали его партию на одном из этих электронных комплектов, а потом сэмплировали звуки на настоящий комплект — что мне не очень нравится; я бы так не сделал. Но это запись Richie. И у него сейчас новый вокалист. Я не знаю, когда альбом будет выпущен, ведь они [PRIEST] все еще гастролируют. Но работать было в кайф».













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