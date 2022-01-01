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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Rex Brown

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7 мар 2022 : 		 REX BROWN записался с гитаристом JUDAS PRIEST

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6 ноя 2016 : 		 REX BROWN завершил запись
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|||| 7 мар 2022

REX BROWN записался с гитаристом JUDAS PRIEST



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REX BROWN в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть ли какие-то гитаристы, с которыми он работал или планирует работать в ближайшее время:

«Я записал альбом — он еще не вышел — я записал его с Richie Faulkner [из JUDAS PRIEST]. Мы с Richie стали очень хорошими друзьями. И он по-настоящему прогрессивный, тяжелый и крутой. Richie — очень мелодичный музыкант, кроме того, в записи участвует барабанщик, который играл на моей первой сольной пластинке. Они записали его партию на одном из этих электронных комплектов, а потом сэмплировали звуки на настоящий комплект — что мне не очень нравится; я бы так не сделал. Но это запись Richie. И у него сейчас новый вокалист. Я не знаю, когда альбом будет выпущен, ведь они [PRIEST] все еще гастролируют. Но работать было в кайф».

Ex-PANTERA Bassist REX BROWN Confirms Collaboration With JUDAS PRIEST Guitarist RICHIE FAULKNER





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