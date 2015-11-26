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Rex Brown

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4 июл 2021 : 		 REX BROWN: «Я так устал от туров»

11 фев 2021 : 		 REX BROWN — об автобиографии

7 фев 2021 : 		 REX BROWN готовит новый проект

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25 мар 2020 : 		 REX BROWN: «В эти дни нам нужно быть всем вместе!»

23 янв 2019 : 		 REX BROWN о том, как узнал о смерти Винни Пола

17 сен 2018 : 		 REX BROWN работает над новым сольным альбомом

22 дек 2017 : 		 REX BROWN запишет сборник кавер-версий

15 дек 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

25 сен 2017 : 		 REX BROWN дебютировал на сцене

22 авг 2017 : 		 Десять альбомов, изменивших жизнь REX BROWN

27 июл 2017 : 		 Обучающее видео от REX BROWN

16 июл 2017 : 		 Кавер-версия NEIL YOUNG от REX BROWN

15 июл 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

13 июл 2017 : 		 Фрагмент нового трека REX BROWN

3 июн 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

21 апр 2017 : 		 Первый сольник REX BROWN увидит свет в июле

28 фев 2017 : 		 REX BROWN на ENTERTAINMENT ONE

13 янв 2017 : 		 Фрагмент нового трека REX BROWN

11 дек 2016 : 		 Дебют REX BROWN выйдет весной

6 ноя 2016 : 		 REX BROWN завершил запись
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REX BROWN: «Я так устал от туров»



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В рамках одного из интервью REX BROWN признался, что нисколько не скучает по отсутствию гастролей:

«После убийства Дайма [покойного гитариста PANTERA Даррела Эббота], вместо того, чтобы уехать куда-нибудь в Вайоминг или ещё куда-то, чтобы собраться с мыслями, я должен был продолжать работать. У меня был друг — парень, который продюсировал альбом DOWN "Down II", Уоррен Райкер, переехал в Калифорнию, и я перевёз туда семью, просто использовал другое имя и сыграл, наверное, на 50 записях в студии Ocean Way. Так что я всегда был занят. А потом сразу после этого появились DOWN, и я занимался этим ещё шесть лет. Потом я записал альбом KILL DEVIL HILL. И, наконец, к концу этого периода я сказал: "Я занимался этой разъездной жизнью почти 30 лет". И я просто сгорел.

У меня близнецы. Детям было около 14 лет. Я сказал: "Давай отдохнём два года". Через восемь месяцев я вернулся в студию. Это всегда было моим делом. С тех пор я не возвращался в дорогу, за исключением одного европейского тура в 2017 году.

Я скучаю по товариществу, когда играешь с ребятами в одной комнате и джемуешь. Мне этого хватает. Но я не скучаю по всем этим 22 часам в сутках, когда сидишь и думаешь, что бы такое съесть. Я совсем не скучаю по этому».

Ex-PANTERA Bassist REX BROWN Says He Got Burnt Out On The Grind Of Touring:





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