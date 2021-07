сегодня



REX BROWN : «Я так устал от туров»



В рамках одного из интервью REX BROWN признался, что нисколько не скучает по отсутствию гастролей:



«После убийства Дайма [покойного гитариста PANTERA Даррела Эббота], вместо того, чтобы уехать куда-нибудь в Вайоминг или ещё куда-то, чтобы собраться с мыслями, я должен был продолжать работать. У меня был друг — парень, который продюсировал альбом DOWN "Down II", Уоррен Райкер, переехал в Калифорнию, и я перевёз туда семью, просто использовал другое имя и сыграл, наверное, на 50 записях в студии Ocean Way. Так что я всегда был занят. А потом сразу после этого появились DOWN, и я занимался этим ещё шесть лет. Потом я записал альбом KILL DEVIL HILL. И, наконец, к концу этого периода я сказал: "Я занимался этой разъездной жизнью почти 30 лет". И я просто сгорел.



У меня близнецы. Детям было около 14 лет. Я сказал: "Давай отдохнём два года". Через восемь месяцев я вернулся в студию. Это всегда было моим делом. С тех пор я не возвращался в дорогу, за исключением одного европейского тура в 2017 году.



Я скучаю по товариществу, когда играешь с ребятами в одной комнате и джемуешь. Мне этого хватает. Но я не скучаю по всем этим 22 часам в сутках, когда сидишь и думаешь, что бы такое съесть. Я совсем не скучаю по этому».













+1 -1



просмотров: 590