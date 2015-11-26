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REX BROWN критикует Трампа из-за действий в связи с COVID-19



Бывший басист PANTERA REX BROWN подверг критике президента Трампа за его действия в связи с пандемией. Рокер дал эти комментарии, поделившись ссылкой на статью Би-би-си о Новой Зеландии, в которой в июне было объявлено, что почти все внутренние коронавирусные ограничения будут сняты после того, как страна скажет, что «ликвидировала» вирус.



«Теперь, если бы только... Если бы мы прислушались к этим правилам, 3 миллиона из нас не заболели бы. 140,000+ мёртвых, и цифры растут. И подумать только, что нам пришлось прислушаться к "Oompahloompa", который хочет только рейтингов, а не меры предосторожности... Отвратительно!!!»



Rex, очевидно, ссылался на бесчисленное количество мемов, сравнивающих загар президента с оранжево-лицевыми персонажами Умпа-Лумпы из детской книги и фильма «Чарли и шоколадная фабрика».



Когда один из фанатов указал Rex'y, что в Америке живёт 328 миллионов человек, в то время как в Новой Зеландии всего около 5 миллионов, и настаивал на том, что Новая Зеландия не справляется ни с чем лучше, Brown ему возразил:



«Я знаю, что # непропорциональны... Если бы все перестали быть проблемой, мы бы не были там, где мы сейчас находимся!!! Спасибо за вашу невнимательность...»



Позже он добавил: «Это называется "Лидерство"!!! Вот на что я пытаюсь указать и терплю неудачу в естественном возражении этому куску!»



Согласно опубликованному в пятницу опросу ABC News/Ipsos, две трети американцев ставят Трампу низкие оценки за его реакцию на пандемию коронавируса. Только 78 % республиканцев одобряют действия президента по преодолению кризиса COVID-19.

























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