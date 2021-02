REX BROWN — об автобиографии

сегодня



REX BROWN в рамках недавнего интервью вновь сказал о том, что далеко не всё, что вышло в книге "Official Truth, 101 Proof: The Inside Story Of Pantera", он хотел бы выпустить:



«Ох, чувак, я хотел бы просто подождать с этой книжкой, которая уже чуть ли не десять лет назад была выпущена в свет. Эти ребята пришли ко мне и оставили то, что захотели сами, и сделали всё так, как считали нужным. Это моя правда, мои слова, но там было много того, чего бы мне не хотелось выпускать. Я предлагал вернуть им деньги, вернуть аванс, я был просто как... Но, чёрт подери, уже 11 издание... Знаете, я думаю, что в итоге всё нормально. Просто время было для этой штуки не самое подходящее. Но это моя история, я её рассказал. Остальные парни в группе также имели подобный шанс, могли бы написать свою книжку».







