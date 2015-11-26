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Rex Brown

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11 фев 2021 : 		 REX BROWN — об автобиографии

7 фев 2021 : 		 REX BROWN готовит новый проект

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17 сен 2018 : 		 REX BROWN работает над новым сольным альбомом

22 дек 2017 : 		 REX BROWN запишет сборник кавер-версий

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25 сен 2017 : 		 REX BROWN дебютировал на сцене

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3 июн 2017 : 		 Новое видео REX BROWN

21 апр 2017 : 		 Первый сольник REX BROWN увидит свет в июле

28 фев 2017 : 		 REX BROWN на ENTERTAINMENT ONE

13 янв 2017 : 		 Фрагмент нового трека REX BROWN

11 дек 2016 : 		 Дебют REX BROWN выйдет весной

6 ноя 2016 : 		 REX BROWN завершил запись
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REX BROWN — об автобиографии



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REX BROWN в рамках недавнего интервью вновь сказал о том, что далеко не всё, что вышло в книге "Official Truth, 101 Proof: The Inside Story Of Pantera", он хотел бы выпустить:

«Ох, чувак, я хотел бы просто подождать с этой книжкой, которая уже чуть ли не десять лет назад была выпущена в свет. Эти ребята пришли ко мне и оставили то, что захотели сами, и сделали всё так, как считали нужным. Это моя правда, мои слова, но там было много того, чего бы мне не хотелось выпускать. Я предлагал вернуть им деньги, вернуть аванс, я был просто как... Но, чёрт подери, уже 11 издание... Знаете, я думаю, что в итоге всё нормально. Просто время было для этой штуки не самое подходящее. Но это моя история, я её рассказал. Остальные парни в группе также имели подобный шанс, могли бы написать свою книжку».

Ex-PANTERA Bassist REX BROWN On His Memoir:



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