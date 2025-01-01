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Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз...
140
SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
119
Обновленное видео HELLOWEEN
76
Новый альбом GARBAGE выйдет весной
47
JIMMY PAGE против британского закона об ИИ
33
все новости группы
The Treatment
Великобритания
Hard Rock
-
Facebook:
http://www.facebook.com/TheTreatmentOfficial
5 мар 2025
:
Акустика от THE TREATMENT
13 июл 2024
:
Новое видео THE TREATMENT
10 апр 2024
:
Новое видео THE TREATMENT
14 мар 2024
:
Новое видео THE TREATMENT
19 янв 2024
:
Новое видео THE TREATMENT
13 апр 2021
:
Новое видео THE TREATMENT
5 мар 2021
:
Новое видео THE TREATMENT
3 фев 2021
:
Новое видео THE TREATMENT
17 май 2019
:
Видео с текстом от THE TREATMENT
5 мар 2019
:
Новое видео THE TREATMENT
24 янв 2019
:
Новый альбом THE TREATMENT выйдет весной
28 июл 2018
:
Видео с текстом THE TREATMENT
4 ноя 2016
:
Делюкс-версия THE TREATMENT выйдет осенью
21 мар 2016
:
Новое видео THE TREATMENT
8 мар 2016
:
Новая песня THE TREATMENT
26 фев 2016
:
Новая песня THE TREATMENT
15 фев 2016
:
EPK от THE TREATMENT
12 фев 2016
:
Новая песня THE TREATMENT
25 янв 2016
:
Новое видео THE TREATMENT
14 дек 2015
:
Новый альбом THE TREATMENT выйдет в марте
8 окт 2015
:
THE TREATMENT на FRONTIERS MUSIC SRL
22 окт 2014
:
Новое видео THE TREATMENT
11 июл 2012
:
THE TREATMENT выпустят подборку кавер-версий
19 июн 2012
:
Новое видео THE TREATMENT
6 фев 2012
:
Новое видео THE TREATMENT
сегодня
Акустика от THE TREATMENT
THE TREATMENT опубликовали акустическую версию композиции “Let’s Wake Up This Town”
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет