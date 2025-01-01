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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 119
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
[= ||| все новости группы



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The Treatment

*
Страна
United KingdomВеликобритания



5 мар 2025 : 		 Акустика от THE TREATMENT

13 июл 2024 : 		 Новое видео THE TREATMENT

10 апр 2024 : 		 Новое видео THE TREATMENT

14 мар 2024 : 		 Новое видео THE TREATMENT

19 янв 2024 : 		 Новое видео THE TREATMENT

13 апр 2021 : 		 Новое видео THE TREATMENT

5 мар 2021 : 		 Новое видео THE TREATMENT

3 фев 2021 : 		 Новое видео THE TREATMENT

17 май 2019 : 		 Видео с текстом от THE TREATMENT

5 мар 2019 : 		 Новое видео THE TREATMENT

24 янв 2019 : 		 Новый альбом THE TREATMENT выйдет весной

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом THE TREATMENT

4 ноя 2016 : 		 Делюкс-версия THE TREATMENT выйдет осенью

21 мар 2016 : 		 Новое видео THE TREATMENT

8 мар 2016 : 		 Новая песня THE TREATMENT

26 фев 2016 : 		 Новая песня THE TREATMENT

15 фев 2016 : 		 EPK от THE TREATMENT

12 фев 2016 : 		 Новая песня THE TREATMENT

25 янв 2016 : 		 Новое видео THE TREATMENT

14 дек 2015 : 		 Новый альбом THE TREATMENT выйдет в марте

8 окт 2015 : 		 THE TREATMENT на FRONTIERS MUSIC SRL

22 окт 2014 : 		 Новое видео THE TREATMENT

11 июл 2012 : 		 THE TREATMENT выпустят подборку кавер-версий

19 июн 2012 : 		 Новое видео THE TREATMENT

6 фев 2012 : 		 Новое видео THE TREATMENT
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|||| сегодня

Акустика от THE TREATMENT



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THE TREATMENT опубликовали акустическую версию композиции “Let’s Wake Up This Town”




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