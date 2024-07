сегодня



Новое видео THE TREATMENT



"Man On The Highwire", новое видео группы THE TREATMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wake Up The Neighbourhood, выпущенного 10 мая:



"Let’s Wake Up This Town"

"Back To The 1970's"

"When Thunder And Lightning Strikes"

"This Fire Still Burns"

"Man On The Highwire"

"I Can't Wait No Longer"

"Don't Make No Difference"

"Fire Me Up"

"Free Yourself"

"Kick You Around"

"I've Got My Mind Made Up"







