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У вокалиста THERAPY? проблема с коленями



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Andy Cairns опубликовал следующее сообщение:

«После более чем 35-летнего пребывания на сцене мои колени начали испытывать нагрузку около четырех лет назад. Оказалось, что у меня нет хряща ни в одном из них и мне потребуется две полные замены обеих колен.

Я рад сообщить, что вчера мне сделали замену левого. Это даст мне достаточно времени, чтобы вылечиться и записываться дома (наряду с материалом от Michael & Neil) перед тем, как летом отправиться на фестивальные сцены. Правое я сделаю где-то позже в этом году. Во время последних туров только адреналин мог помочь мне зайти так далеко, поэтому я с нетерпением жду возвращения с новыми силами. Огромное спасибо всем сотрудникам клиники Nuffield и замечательной NHS за то, что они так хорошо обо мне заботятся. В выходные я вернусь домой, где начнутся недели реабилитации и физиотерапии. Надеюсь, к июлю я вернусь в строй».



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