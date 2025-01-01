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*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 23
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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Girlschool

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Почему DENISE DUFORT нет в туре с GIRLSCHOOL



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Участницы GIRLSCHOOL Kim McAuliffe и Jackie Chambers ответили на вопрос, почему в нынешнем туре не участвует Denise Dufort:

«Она все еще в группе, более чем. Просто сейчас у нее проблемы с руками. К тому же это длительный тур, много путешествий и всего прочего, так что она решила, что в этом туре ей лучше не участвовать».

В разговор Jackie: «Она может играть на концертах, но если ее руки распухнут в середине тура, ей придется вернуться домой».




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