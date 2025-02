Вокалистке GIRLSCHOOL не очень?

рЭРЖрЭРИрЭРСрЭРЛрЭРТрЭРВрЭРЗрЭРОрЭРОрЭРЛ рЭРДрЭРФрЭРСрЭРОрЭРПрЭРДрЭРАрЭРН рЭРУрЭРОрЭРФрЭРС рЭРГрЭРАрЭРУрЭРДрЭРТ!рЯФ•European tour kicks off tomorrow with @SaxonOfficial @grandslamrocks Which shows are you coming to? Get your tickets: https://t.co/MRxQb8HhHc CHEERS YOU LOT! рЯШОрЯ§ШрЯПЉ #girlschoolband #girlschoollive #saxon pic.twitter.com/zukKrEqkvr