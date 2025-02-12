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Вокалистке GIRLSCHOOL не очень?
Некоторые поклонники GIRLSCHOOL выразили свое беспокойство после того, как фронтвумен Kim McAuliffe не смогла завершить сет группы в пятницу, 7 февраля, в Conventum в Эребру, Швеция, в качестве поддержки SAXON.
На видеозаписи выступления, размещенной на YouTube пользователем Johan Jansson, видно, как 65-летняя McAuliffe покачивается на сцене и выглядит дезориентированной, в то время как ее коллеги по группе исполняют свои партии, не замечая ее неспособности держать равновесие. В какой-то момент Kim направилась к задней части сцены и села на барабанную стойку SAXON, явно не в силах удержаться на ногах, а техник подбежал к ней и снял с ее плеча гитару.
Неудачное выступление McAuliffe в Эребру обсуждалось фанатами в официальной группе GIRLSCHOOL на Facebook, и один человек, который, очевидно, присутствовал на концерте, написал: «Так грустно видеть то, что могло быть отличным вечером. Почти половина треков была пропущена, и все закончилось на грустной ноте с инструментальной версией «Bomber»». Когда другой фанат спросил: «Что именно произошло?», первый ответил: «Давайте подождем и посмотрим, будет ли официальное оправдание или заявление. В противном случае я смогу поговорить об этом позже».
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А вообще бухать конечно надо после, а не до.
Видно же наебашилась так, что и Аббат с Азагтотом рядом не валялись.