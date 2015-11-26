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Новый альбом KVELERTAK выйдет в этом году



Норвежские рокеры KVELERTAK сочинили «много материала» для своего четвёртого альбома, который должен выйти до конца этого года. Недавно из группы ушёл вокалист Erlend Hjelvik, и его место занял Ivar Nikolaisen.















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