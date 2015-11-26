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Kvelertak

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31 янв 2019 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет в этом году

23 июл 2018 : 		 KVELERTAK сменили вокалиста

17 июл 2018 : 		 Из KVELERTAK ушёл вокалист, ему найдена замена

17 мар 2017 : 		 Новое видео KVELERTAK

29 сен 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

16 июн 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

11 май 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания

7 май 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

13 апр 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

9 апр 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

8 мар 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

6 фев 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет весной

30 ноя 2015 : 		 KVELERTAK почти определились с материалом

20 янв 2014 : 		 KVELERTAK получили награду SPELLEMANN

12 дек 2013 : 		 В пите с KVELERTAK

4 дек 2013 : 		 KVELERTAK на крыше

2 ноя 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

24 окт 2013 : 		 Видео с выступления KVELERTAK

19 сен 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

22 июн 2013 : 		 KVELERTAK в Нью-Йорке

28 апр 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

20 мар 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

19 мар 2013 : 		 Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания

6 фев 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

2 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома KVELERTAK

28 янв 2013 : 		 KVELERTAK на ROADRUNNER RECORDS
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Новый альбом KVELERTAK выйдет в этом году



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Норвежские рокеры KVELERTAK сочинили «много материала» для своего четвёртого альбома, который должен выйти до конца этого года. Недавно из группы ушёл вокалист Erlend Hjelvik, и его место занял Ivar Nikolaisen.



KVELERTAK To Release New Album This Year




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