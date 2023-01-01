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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 30
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Kvelertak

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2 окт 2023 : 		 Новое видео KVELERTAK

4 сен 2023 : 		 Видео с текстом от KVELERTAK

21 июн 2023 : 		 Видео с текстом от KVELERTAK

13 апр 2023 : 		 Новое видео KVELERTAK

14 май 2021 : 		 KVELERTAK переведут альбом в игру

5 май 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления KVELERTAK

5 мар 2020 : 		 Видео с выступления KVELERTAK

10 фев 2020 : 		 Новая песня KVELERTAK

8 янв 2020 : 		 Новая песня KVELERTAK

3 дек 2019 : 		 Новая песня KVELERTAK

31 янв 2019 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет в этом году

23 июл 2018 : 		 KVELERTAK сменили вокалиста

17 июл 2018 : 		 Из KVELERTAK ушёл вокалист, ему найдена замена

17 мар 2017 : 		 Новое видео KVELERTAK

29 сен 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

16 июн 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

11 май 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания

7 май 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

13 апр 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

9 апр 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

8 мар 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

6 фев 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет весной

30 ноя 2015 : 		 KVELERTAK почти определились с материалом

20 янв 2014 : 		 KVELERTAK получили награду SPELLEMANN

12 дек 2013 : 		 В пите с KVELERTAK

4 дек 2013 : 		 KVELERTAK на крыше
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Новое видео KVELERTAK



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Morild, новое видео группы KVELERTAK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endling", вышедшего восьмого сентября на Rise Records/Petroleum Records:

01. Krøterveg Te Helvete
02. Fedrekult
03. Likvoke
04. Motsols
05. Døgeniktens Kvad
06. Endling
07. Skoggangr
08. Paranoia 297
09. Svart September
10. Morild




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