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Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета...
35
Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников
31
Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»
30
Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»
21
Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с...
19
все новости группы
Kvelertak
Норвегия
Black Core
http://www.kvelertak.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/kvelertak
Facebook:
https://www.facebook.com/Kvelertak/
2 окт 2023
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Новое видео KVELERTAK
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Новая песня KVELERTAK
31 янв 2019
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23 июл 2018
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Новое видео KVELERTAK
16 июн 2016
:
Новое видео KVELERTAK
11 май 2016
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Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания
7 май 2016
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Новая песня KVELERTAK
13 апр 2016
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Новая песня KVELERTAK
9 апр 2016
:
Новое видео KVELERTAK
8 мар 2016
:
Новая песня KVELERTAK
6 фев 2016
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Новый альбом KVELERTAK выйдет весной
30 ноя 2015
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KVELERTAK почти определились с материалом
20 янв 2014
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KVELERTAK получили награду SPELLEMANN
12 дек 2013
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В пите с KVELERTAK
4 дек 2013
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KVELERTAK на крыше
2 ноя 2013
:
Новое видео KVELERTAK
24 окт 2013
:
Видео с выступления KVELERTAK
19 сен 2013
:
Новое видео KVELERTAK
22 июн 2013
:
KVELERTAK в Нью-Йорке
28 апр 2013
:
Новое видео KVELERTAK
20 мар 2013
:
Новое видео KVELERTAK
19 мар 2013
:
Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания
6 фев 2013
:
Новое видео KVELERTAK
2 фев 2013
:
Обложка нового альбома KVELERTAK
28 янв 2013
:
KVELERTAK на ROADRUNNER RECORDS
22 янв 2013
:
Новый сингл KVELERTAK вышел в Скандинавии
10 янв 2013
:
Новая песня KVELERTAK
28 дек 2012
:
KVELERTAK исполнили новую песню
20 дек 2012
:
KVELERTAK на SONY MUSIC SCANDINAVIA
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Пиво от KVELERTAK будет доступно на их концерте в Вене
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Выступление KVELERTAK снимут для показа по ТВ
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сегодня
Новое видео KVELERTAK
Morild, новое видео группы KVELERTAK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endling", вышедшего восьмого сентября на Rise Records/Petroleum Records:
01. Krøterveg Te Helvete
02. Fedrekult
03. Likvoke
04. Motsols
05. Døgeniktens Kvad
06. Endling
07. Skoggangr
08. Paranoia 297
09. Svart September
10. Morild
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Сообщений нет