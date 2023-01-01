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Новое видео KVELERTAK



Morild, новое видео группы KVELERTAK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endling", вышедшего восьмого сентября на Rise Records/Petroleum Records:



01. Krøterveg Te Helvete

02. Fedrekult

03. Likvoke

04. Motsols

05. Døgeniktens Kvad

06. Endling

07. Skoggangr

08. Paranoia 297

09. Svart September

10. Morild







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