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Kvelertak

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14 май 2021 : 		 KVELERTAK переведут альбом в игру

5 май 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления KVELERTAK

5 мар 2020 : 		 Видео с выступления KVELERTAK

10 фев 2020 : 		 Новая песня KVELERTAK

8 янв 2020 : 		 Новая песня KVELERTAK

3 дек 2019 : 		 Новая песня KVELERTAK

31 янв 2019 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет в этом году

23 июл 2018 : 		 KVELERTAK сменили вокалиста

17 июл 2018 : 		 Из KVELERTAK ушёл вокалист, ему найдена замена

17 мар 2017 : 		 Новое видео KVELERTAK

29 сен 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

16 июн 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

11 май 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания

7 май 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

13 апр 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

9 апр 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

8 мар 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

6 фев 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет весной

30 ноя 2015 : 		 KVELERTAK почти определились с материалом

20 янв 2014 : 		 KVELERTAK получили награду SPELLEMANN

12 дек 2013 : 		 В пите с KVELERTAK

4 дек 2013 : 		 KVELERTAK на крыше

2 ноя 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

24 окт 2013 : 		 Видео с выступления KVELERTAK

19 сен 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

22 июн 2013 : 		 KVELERTAK в Нью-Йорке
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KVELERTAK переведут альбом в игру



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KVELERTAK решили перевести свою последнюю студийную работу в формат видеоигры, получившей название "Game Of Doom" и также выпустили специальный ЕР "Splid: Game Of Doom", включающий восьмибитные версии песен из последнего студийного альбома:

01. Bråtebran ("Game Of Doom" version)

02. Crack Of Doom ("Game Of Doom" version)

03. Discord ("Game Of Doom" version)

04. Fanden Ta Dette Hull! ("Game Of Doom" version)

KVELERTAK's 'Splid' Album Has Inspired Video Game And New EP





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