KVELERTAK переведут альбом в игру



KVELERTAK решили перевести свою последнюю студийную работу в формат видеоигры, получившей название "Game Of Doom" и также выпустили специальный ЕР "Splid: Game Of Doom", включающий восьмибитные версии песен из последнего студийного альбома:



01. Bråtebran ("Game Of Doom" version)



02. Crack Of Doom ("Game Of Doom" version)



03. Discord ("Game Of Doom" version)



04. Fanden Ta Dette Hull! ("Game Of Doom" version)













