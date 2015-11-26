KVELERTAK переведут альбом в игру

KVELERTAK решили перевести свою последнюю студийную работу в формат видеоигры, получившей название "Game Of Doom" и также выпустили специальный ЕР "Splid: Game Of Doom", включающий восьмибитные версии песен из последнего студийного альбома:
01. Bråtebran ("Game Of Doom" version)
02. Crack Of Doom ("Game Of Doom" version)
03. Discord ("Game Of Doom" version)
04. Fanden Ta Dette Hull! ("Game Of Doom" version)
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