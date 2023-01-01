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Видео с текстом от KVELERTAK



"Skoggnagr", официальное видео с текстом от группы KVELERTAK, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Endling", выходящего восьмого сентября на Rise Records/Petroleum Records:



01. Krøterveg Te Helvete

02. Fedrekult

03. Likvoke

04. Motsols

05. Døgeniktens Kvad

06. Endling

07. Skoggangr

08. Paranoia 297

09. Svart September

10. Morild







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