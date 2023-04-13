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*XXV — бабка ягодка опять! 57
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Kvelertak

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13 апр 2023 : 		 Новое видео KVELERTAK

14 май 2021 : 		 KVELERTAK переведут альбом в игру

5 май 2020 : 		 Фрагмент концертного выступления KVELERTAK

5 мар 2020 : 		 Видео с выступления KVELERTAK

10 фев 2020 : 		 Новая песня KVELERTAK

8 янв 2020 : 		 Новая песня KVELERTAK

3 дек 2019 : 		 Новая песня KVELERTAK

31 янв 2019 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет в этом году

23 июл 2018 : 		 KVELERTAK сменили вокалиста

17 июл 2018 : 		 Из KVELERTAK ушёл вокалист, ему найдена замена

17 мар 2017 : 		 Новое видео KVELERTAK

29 сен 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

16 июн 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

11 май 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK доступен для прослушивания

7 май 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

13 апр 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

9 апр 2016 : 		 Новое видео KVELERTAK

8 мар 2016 : 		 Новая песня KVELERTAK

6 фев 2016 : 		 Новый альбом KVELERTAK выйдет весной

30 ноя 2015 : 		 KVELERTAK почти определились с материалом

20 янв 2014 : 		 KVELERTAK получили награду SPELLEMANN

12 дек 2013 : 		 В пите с KVELERTAK

4 дек 2013 : 		 KVELERTAK на крыше

2 ноя 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK

24 окт 2013 : 		 Видео с выступления KVELERTAK

19 сен 2013 : 		 Новое видео KVELERTAK
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Новое видео KVELERTAK



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"Krøterveg Te Helvete", новое видео группы KVELERTAK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endling", выходящего восьмого сентября на Rise Records/Petroleum Records:

01. Krøterveg Te Helvete
02. Fedrekult
03. Likvoke
04. Motsols
05. Døgeniktens Kvad
06. Endling
07. Skoggangr
08. Paranoia 297
09. Svart September
10. Morild




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13 апр 2023
ElectricRetard
Годнота! Рифф напомнил Don't Fear The Reaper.

просмотров: 162

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