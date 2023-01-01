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Kvelertak

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|||| 4 сен 2023

Видео с текстом от KVELERTAK



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"Endling", официальное видео с текстом от группы KVELERTAK, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Endling", выходящего восьмого сентября на Rise Records/Petroleum Records:

01. Krøterveg Te Helvete
02. Fedrekult
03. Likvoke
04. Motsols
05. Døgeniktens Kvad
06. Endling
07. Skoggangr
08. Paranoia 297
09. Svart September
10. Morild

KVELERTAK Share вЂњEndlingвЂќ Lyric Video




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