Новое видео ALLEGAEON



"Stellar Tidal Disruption", новое видео группы ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Apoptosis, выход которого намечен на 19 апреля на Metal Blade Records.



Он будет доступен в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- opaque grey vinyl (US retail exclusive - limited to 500 copies)

- black / white A/B side vinyl (US webstore exclusive - limited to 250 copies)

- oxblood / milky clear A/B side vinyl (US webstore exclusive - limited to 250 copies)

- clear w/ black smoke vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- silver w/ oxblood splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- transparent purple w/ white and black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)



Трек-лист:



"Parthenogenesis"

"Interphase // Meiosis"

"Extremophiles (B)"

"The Secular Age"

"Exothermic Chemical Combustion"

"Extremophiles (A)"

"Metaphobia"

"Tsunami and Submergence"

"Colors of the Currents"

"Stellar Tidal Disruption"

"Apoptosis"















