Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 306
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу... 22
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 306
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
[= ||| все новости группы



*

Allegaeon

*



13 фев 2025 : 		 Новое видео ALLEGAEON

10 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от ALLEGAEON

28 мар 2024 : 		 Новое видео ALLEGAEON

31 янв 2024 : 		 EZRA HAYNES в студии с ALLEGAEON

19 окт 2023 : 		 Новая песня ALLEGAEON

12 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от ALLEGAEON

12 май 2022 : 		 Новое видео ALLEGAEON

28 фев 2022 : 		 Новое видео ALLEGAEON

18 фев 2022 : 		 Демонстрационное видео от ALLEGAEON

8 фев 2022 : 		 Вскрытие от ALLEGAEON

23 янв 2022 : 		 Новое видео ALLEGAEON

29 окт 2021 : 		 Новое видео ALLEGAEON

14 апр 2021 : 		 ALLEGAEON готовы к записи

9 янв 2021 : 		 Акустика от ALLEGAEON

28 дек 2020 : 		 Кавер-версия WHAM! от ALLEGAEON

7 дек 2020 : 		 Новый сингл ALLEGAEON

4 апр 2020 : 		 Кавер-версия YES от ALLEGAEON

4 окт 2019 : 		 Новое видео ALLEGAEON

30 апр 2019 : 		 Обучающее видео ALLEGAEON

24 апр 2019 : 		 Новое видео ALLEGAEON

17 апр 2019 : 		 Новая песня ALLEGAEON

15 мар 2019 : 		 Новое видео ALLEGAEON

1 фев 2019 : 		 Новое видео ALLEGAEON

25 янв 2017 : 		 Новое видео ALLEGAEON

31 авг 2016 : 		 Новое видео ALLEGAEON

25 авг 2016 : 		 ALLEGAEON исполняют RUSH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ALLEGAEON



zoom
Driftwood, новое видео ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже.

Greg Burgess: «Эта песня занимает особое место в истории ALLEGAEON, честно говоря. Эта композиция была написана для «Apoptosis» нашим тогда еще совсем новым басистом Booboo. В своем первоначальном виде она была настолько tech death, что я не думаю, что мы знали, как включить ее в звучание ALLEGAEON, когда он представил ее. Прошло шесть лет, и, когда мы обдумывали идеи для этого альбома, я вспомнил об этой композиции и спросил Booboo, не будет ли он против, если я попробую немного изменить ее формат и вписать в звучание ALLEGAEON. Я просто хотел, чтобы в некоторых частях было чуть больше повторений. Песня получилась потрясающей. Это лишний раз доказывает — никогда не выбрасывайте ничего, ведь никогда не знаешь, когда оно сможет всплыть».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 43

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом