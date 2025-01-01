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Новое видео ALLEGAEON



Driftwood, новое видео ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже.



Greg Burgess: «Эта песня занимает особое место в истории ALLEGAEON, честно говоря. Эта композиция была написана для «Apoptosis» нашим тогда еще совсем новым басистом Booboo. В своем первоначальном виде она была настолько tech death, что я не думаю, что мы знали, как включить ее в звучание ALLEGAEON, когда он представил ее. Прошло шесть лет, и, когда мы обдумывали идеи для этого альбома, я вспомнил об этой композиции и спросил Booboo, не будет ли он против, если я попробую немного изменить ее формат и вписать в звучание ALLEGAEON. Я просто хотел, чтобы в некоторых частях было чуть больше повторений. Песня получилась потрясающей. Это лишний раз доказывает — никогда не выбрасывайте ничего, ведь никогда не знаешь, когда оно сможет всплыть». http://www.allegaeon.com







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