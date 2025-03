сегодня



Новое видео ALLEGAEON



The Swarm, новое видео ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Ossuary Lens, выход которого намечен на четвертое апреля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



– Ossuary Marbled (US)

– Wine And Lust (US)

– 180g Black (EU)

– Red Obsidian Marbled (EU)

– Ossuary Crystal (EU – Ltd. 200)



Трек-лист:



“Refraction”

“Chaos Theory”

“Driftwood”

“Dies Irae”

“The Swarm”

“Carried By Delusion”

“Dark Matter Dynamics” (feat. Adrian Bellue)

“Imperial”

“Wake Circling Above”

“Scythe” http://www.allegaeon.com







