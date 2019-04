сегодня



Обучающее видео ALLEGAEON



Greg Burgess из ALLEGAEON записал видео, в котором показал, как исполнять песню "Parthenogenesis" из нового альбома "Apoptosis".



Трек-лист:



"Parthenogenesis"

"Interphase // Meiosis"

"Extremophiles (B)"

"The Secular Age"

"Exothermic Chemical Combustion"

"Extremophiles (A)"

"Metaphobia"

"Tsunami and Submergence"

"Colors of the Currents"

"Stellar Tidal Disruption"

"Apoptosis"





















просмотров: 95