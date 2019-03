сегодня



Новое видео ALLEGAEON



"Extremophiles (B)", новое видео группы ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Apoptosis", выходящего 19 апреля на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Parthenogenesis"

"Interphase // Meiosis"

"Extremophiles (B)"

"The Secular Age"

"Exothermic Chemical Combustion"

"Extremophiles (A)"

"Metaphobia"

"Tsunami and Submergence"

"Colors of the Currents"

"Stellar Tidal Disruption"

"Apoptosis"

















