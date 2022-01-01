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Allegaeon

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Новое видео ALLEGAEON



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"Vermin", новое видео группы ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Damnum", релиз которого состоялся 25 февраля на Metal Blade Records.

Трек-лист:

01. Bastards Of The Earth
02. Of Beasts And Worms
03. Into Embers
04. To Carry My Grief Through Torpor And Silence
05. Vermin
06. Called Home
07. Blight
08. The Dopamine Void Pt. 1
09. The Dopamine Void Pt. 2
10. Saturnine
11. In Mourning
12. Only Loss

ALLEGAEON Share Music Video For New Song




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КомментарииСкрыть/показать 2 )
28 фев 2022, 17:08
Очень хороший альбом получился кст
28 фев 2022, 19:09
Верным путём идут


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