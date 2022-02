сегодня



Новое видео ALLEGAEON



"Vermin", новое видео группы ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Damnum", релиз которого состоялся 25 февраля на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Bastards Of The Earth

02. Of Beasts And Worms

03. Into Embers

04. To Carry My Grief Through Torpor And Silence

05. Vermin

06. Called Home

07. Blight

08. The Dopamine Void Pt. 1

09. The Dopamine Void Pt. 2

10. Saturnine

11. In Mourning

12. Only Loss







+2 -0



( 2 ) просмотров: 435