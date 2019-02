5 фев 2019



Так кто же в DIO DISCIPLES м*даки? Отвечает Tim "Ripper" Owens



Tim "Ripper" Owens сказал, что «не понимает» недавний комментарий Andrew Freeman'а о том, что «пара парней» в лагере DIO DISCIPLES — «м*даки».



DIO DISCIPLES состоит из бывших членов DIO, а также меняющихся вокалистов, в том числе Owens'а.



Freeman, основавший LAST IN LINE в 2012 году с оригинальными участниками DIO Vivian'ом Campbell'ом (гитара), Vinny Appice'ом (ударные) и Jimmy Bain'ом (бас), рассказал в интервью подкасту "Music Mania", что хотя он и дружит с несколькими участниками DIO DISCIPLES, но «...в этом лагере есть пара парней, которые являются м*даками, скажем прямо. И лично меня это затронуло, потому что мне сказали: "Мы не можем позволить вам выступать, потому что вы играете с Vivian'ом". Но это исходило не от ребят из группы, а из других мест... Мне сказали, что я не смогу выступить, потому что я играю с Vivian'ом. А я такой: "Ну ладно"».



Owens'а попросили «пролить свет» на подстрекательские комментарии Freeman'а во время недавнего интервью с ListenIowa.



«Я не понимаю, — сказал бывший вокалист JUDAS PRIEST. — Я на самом деле дружу с ним и Vinny. Не знаю. Я не слышал интервью, но полагаю, что он сказал о том, что пара парней из группы — м*даки. Всё, что я тогда сделал, это пошутил над этим в Twitter'е и сказал, что я м*дак.



Мне нечего сказать, кроме хороших слов об этих парнях. Я думаю, что это фантастика. Мы все чествуем Ронни.



Если кто-то плохо говорил друг о друге в прошлом, это было давно. Давайте просто будем заниматься этим чисто ради интереса и не будем говорить: "Моя группа официальная, потому что мы были первыми". В самом деле? Ладно. Хорошо. "И тебя, блин, уволили". Понимаете, что я имею в виду? Да, эти ребята были первыми, и [ранние альбомы DIO] являются одними из моих любимых альбомов всех времён. Я хотел бы посмотреть, как они играют, когда они будут в городе, и потусоваться с ними. Если бы они пришли на наше шоу, я бы хотел, чтобы они вышли на сцену и исполнили песню».



В интервью 2016 года Vivian раскритиковал DIO DISCIPLES, заявив, что у группы «нулевой авторитет» в качестве трибьют-проекта Ронни Джеймсу Дио, несмотря на тот факт, что он полностью поддерживается женой и менеджером Ронни — Венди.



«Я не думаю, что [LAST IN LINE] в той же лиге, что и DIO DISPIPLES, — сказал Campbell. — Ни один из этих парней не был оригинальным членом группы DIO. Мы — оригинальная группа. Мы — ребята, которые сформировали группу с Ронни. Мы не только были в группе, мы сочинили все песни с Ронни. Если вы посмотрите сведения об авторах первых трёх записей, это было по большей части совместное творческое начинание. Именно это и сделало ранние записи DIO такими сильными».











