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Dio Disciples

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|||| 5 фев 2019

Так кто же в DIO DISCIPLES м*даки? Отвечает Tim "Ripper" Owens



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Tim "Ripper" Owens сказал, что «не понимает» недавний комментарий Andrew Freeman'а о том, что «пара парней» в лагере DIO DISCIPLES — «м*даки».

DIO DISCIPLES состоит из бывших членов DIO, а также меняющихся вокалистов, в том числе Owens'а.

Freeman, основавший LAST IN LINE в 2012 году с оригинальными участниками DIO Vivian'ом Campbell'ом (гитара), Vinny Appice'ом (ударные) и Jimmy Bain'ом (бас), рассказал в интервью подкасту "Music Mania", что хотя он и дружит с несколькими участниками DIO DISCIPLES, но «...в этом лагере есть пара парней, которые являются м*даками, скажем прямо. И лично меня это затронуло, потому что мне сказали: "Мы не можем позволить вам выступать, потому что вы играете с Vivian'ом". Но это исходило не от ребят из группы, а из других мест... Мне сказали, что я не смогу выступить, потому что я играю с Vivian'ом. А я такой: "Ну ладно"».

Owens'а попросили «пролить свет» на подстрекательские комментарии Freeman'а во время недавнего интервью с ListenIowa.

«Я не понимаю, — сказал бывший вокалист JUDAS PRIEST. — Я на самом деле дружу с ним и Vinny. Не знаю. Я не слышал интервью, но полагаю, что он сказал о том, что пара парней из группы — м*даки. Всё, что я тогда сделал, это пошутил над этим в Twitter'е и сказал, что я м*дак.

Мне нечего сказать, кроме хороших слов об этих парнях. Я думаю, что это фантастика. Мы все чествуем Ронни.

Если кто-то плохо говорил друг о друге в прошлом, это было давно. Давайте просто будем заниматься этим чисто ради интереса и не будем говорить: "Моя группа официальная, потому что мы были первыми". В самом деле? Ладно. Хорошо. "И тебя, блин, уволили". Понимаете, что я имею в виду? Да, эти ребята были первыми, и [ранние альбомы DIO] являются одними из моих любимых альбомов всех времён. Я хотел бы посмотреть, как они играют, когда они будут в городе, и потусоваться с ними. Если бы они пришли на наше шоу, я бы хотел, чтобы они вышли на сцену и исполнили песню».

В интервью 2016 года Vivian раскритиковал DIO DISCIPLES, заявив, что у группы «нулевой авторитет» в качестве трибьют-проекта Ронни Джеймсу Дио, несмотря на тот факт, что он полностью поддерживается женой и менеджером Ронни — Венди.

«Я не думаю, что [LAST IN LINE] в той же лиге, что и DIO DISPIPLES, — сказал Campbell. — Ни один из этих парней не был оригинальным членом группы DIO. Мы — оригинальная группа. Мы — ребята, которые сформировали группу с Ронни. Мы не только были в группе, мы сочинили все песни с Ронни. Если вы посмотрите сведения об авторах первых трёх записей, это было по большей части совместное творческое начинание. Именно это и сделало ранние записи DIO такими сильными».



Who Are The DIO DISCIPLES



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Jack of Diamonds


5 фев 2019, 19:58		Dio Disciples, Last in Line, голограмма Дио. Цирк с конями. 1:0 в пользу команды телезрителей

ein schwein


5 фев 2019, 20:28		зашел похвалить за заголовок, так держать

Flashback


5 фев 2019, 20:41		Last in Line могу похвалить за то, что в названии группы нет слова Dio. Музыка их как то мимо.

R0ck_N_R0lla


5 фев 2019, 20:44		Очко Тима Оуэнса уходит в зрительный зал
ох уж эти срачи "я оригинальный музыкант , а я еще более оригинальный,"

grgr


5 фев 2019, 21:25		Tim "Ripper" Owens - самый главный мудак.

HELLECTOR


5 фев 2019, 22:37		Ничего. Вот даст интервью Голограмма и влетит и Рипперу и Павиану Кемпбеллу..

shnira


5 фев 2019, 23:06		Ещё посмотрим кого в свою группу из всей этой шоблы возьмёт Ронни, когда они там все окажутся. Он то их всех и рассудит-:)


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