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Dio Disciples

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18 июн 2020 : 		 Барабанщик DIO DISCIPLES — о новом альбоме

21 май 2020 : 		 Новый альбом DIO DISCIPLES поставлен на паузу

3 апр 2019 : 		 Vinny Appice рассуждает о различиях между Last In Line и Dio Disciples: «Они знают эти песни, но мы знаем, как они были сделаны»

5 фев 2019 : 		 Так кто же в DIO DISCIPLES м*даки? Отвечает Tim "Ripper" Owens

4 сен 2018 : 		 DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO

8 май 2018 : 		 DIO DISCIPLES выпустят альбом на BMG

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 дек 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS защищает DIO DISCIPLES

12 авг 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES

18 июн 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO DISCIPLES вряд ли имеют право исполнять песни DIO»

28 май 2016 : 		 DIO DISCIPLES записали и исполнили три собственные песни

7 мар 2016 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 фев 2016 : 		 Гитарист DIO DISCIPLES о нереализованном треке DIO

22 май 2015 : 		 DIO DISCIPLES выступили на вечере памяти RONNIE JAMES DIO

17 май 2015 : 		 DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, DIO

12 июл 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 апр 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

27 фев 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

28 окт 2013 : 		 ROWAN ROBERTSON выступил с DIO DISCIPLES

14 авг 2013 : 		 DIO DISCIPLES планируют запись оригинального материала

21 июл 2013 : 		 VINNY APPICE впервые выступил с DIO DISCIPLES

27 июн 2013 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

20 июн 2013 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

29 мар 2013 : 		 MARK BOALS, ONI LOGAN выступили с DIO DISCIPLES

24 мар 2013 : 		 MARK BOALS, ONI LOGAN выступили с DIO DISCIPLES

21 ноя 2012 : 		 Профессиональная съемка с выступления DIO DISCIPLES
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Барабанщик DIO DISCIPLES — о новом альбоме



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Барабанщик DIO DISCIPLES Simon Wright в интервью "Talking Metal" ответил на вопрос, насколько правдива информация о том, что группа работает над собственным материалом:

«У нас есть пять или шесть хороших демо. Их нужно доработать. Мы c Craig'ом написали материал, что-то принёс Bjorn. Но нам нужно сделать правильный выбор относительного голограммы, так что DIO DISCIPLES в некотором смысле на паузе. Ну и к тому же, если говорить об альбоме DIO DISCIPLES, о том, какие у нас демо, то они отличаются друг от друга — они все в разном стиле. Так что нам нужно ещё обсудить то, куда и как нам двигаться. Так что думаю, что когда мы вернёмся к делам DIO DISCIPLES, то уже будем понимать, в каком направлении идти, чтобы создать звучание DIO DISCIPLES. Ну и во многом это схоже с DIO, так как Craig провёл много времени с ним, да и я много работал... Но мы должны постараться и создать собственное звучание».

SIMON WRIGHT On Debut DIO DISCIPLES Album:








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