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Барабанщик DIO DISCIPLES — о новом альбоме



Барабанщик DIO DISCIPLES Simon Wright в интервью "Talking Metal" ответил на вопрос, насколько правдива информация о том, что группа работает над собственным материалом:



«У нас есть пять или шесть хороших демо. Их нужно доработать. Мы c Craig'ом написали материал, что-то принёс Bjorn. Но нам нужно сделать правильный выбор относительного голограммы, так что DIO DISCIPLES в некотором смысле на паузе. Ну и к тому же, если говорить об альбоме DIO DISCIPLES, о том, какие у нас демо, то они отличаются друг от друга — они все в разном стиле. Так что нам нужно ещё обсудить то, куда и как нам двигаться. Так что думаю, что когда мы вернёмся к делам DIO DISCIPLES, то уже будем понимать, в каком направлении идти, чтобы создать звучание DIO DISCIPLES. Ну и во многом это схоже с DIO, так как Craig провёл много времени с ним, да и я много работал... Но мы должны постараться и создать собственное звучание».



















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