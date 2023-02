сегодня



DIO DISCIPLES отыграли на частной вечеринке



DIO DISCIPLES отыграли на частной вечеринке четвертого февраля в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, — видео доступно ниже.









Improv Shredding “Man on the Silver Mountain” with Dio Disciples for a private event tonight. #ronniejamesdio #dio #heavymetal #blacksabbath #metal #rock #tonyiommi #hardrock #geezerbutler #heavenandhell #ronniejamesdioforever #ritchieblackmore #dioband Thanks @martyobrien 📷 pic.twitter.com/egQsfhAZWA







A fun night jamming at the @TheWhiskyAGoGo for a private party celebrating the birthday of our buddy Bill McBride! pic.twitter.com/AaAdXLnlsV





