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Dio Disciples

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Vinny Appice рассуждает о различиях между Last In Line и DIO DISCIPLES: «Они знают эти песни, но мы знаем, как они были сделаны»



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Vinny Appice обозначил отличия между Dio Disciples и Last In Line.

Запущенный в 2011 году проект Dio Disciples состоит из бывших участников группы DIO вместе с набором чередующихся вокалистов, в который, в том числе, входят бывший вокалист Judas Priest Tim "Ripper" Owens и фронтмен Lynch Mob Oni Logan. Last In Line были созданы в 2012 Vinny Appice'oм, гитаристом Vivian'ом Campbell'ом и басистом Джимми Бейном — музыкантами, игравшими в первом оригинальном составе группы DIO.

Во время недавнего интервью с Джеки БамБам для американской радиостанции 93.3 WMMR Appice'a попросили указать на факторы, разграничивающие оба эти проект:

«Ну если в двух словах, они играют все эти песни, они знают песни, но мы знаем, как эти песни были сделаны. Это если в двух словах. Мы написали эти песни с Ронни [Джеймсом Дио]. В какой бы степени его ни отмечали как единственного автора определённых композиций, он создал эти песни отнюдь не один. И если подумать, то как появилась, например, песня "We Rock"? Ронни не умел так играть на гитаре. Так что это было в большей степени политическим ходом с "Окей, я забираю для себя все эти песни, а кто их написал — неважно". Такова политика бизнеса. Когда мы создавали группу, нас было только двое — Ронни и я. У нас не было гитариста. Не было больше вообще никого — мы только начинали. И мы играли "Holy Diver", играли только некоторые части этой композиции. И некоторые акценты и идеи пришли также и от меня. Он играл на басу, я на ударных, и я сказал: "Почему бы не добавить сюда пару моментов?" Эта песня также не была полностью придумана Ронни, но так уж это работает.

Мы сочинили песни, мы создали группу [DIO]. Мы написали "Rainbow In The Dark", мы написали все остальные песни — мы сочинили всё это вместе. Затем Craig [Goldy, гитара] присоединился к Ronnie после того, как Viv ушёл; и он, по сути, был единственным, кто пришёл [в оригинальный состав] раньше других. Позже я покинул группу, и Simon [Wright, ударные] начал играть с Ronnie. Что касается остальных парней, я сомневаюсь, что кто-либо из них, кроме клавишника Scott'а Warren'а, вообще играл с Ронни».

Appice продолжил, назвав Dio Disciples «трибьют-группой»:

«Я слышал песни, которые они исполняют, и песни в исполнении других групп. Это всё, конечно, здорово, но это звучит не так, как когда эти песни играем мы с Viv'ом. Потому что именно мы записали их, играли и сочиняли эти песни. Поэтому разница будет всегда».

Dio Disciples находится под патронажем вдовы Дио Венди, которая также является менеджером коллектива, включающего в себя трёх бывших участников DIO — Wright'а, Goldy и Warren'а — вместе с басистом Bjorn'ом Englen'ом (Yngwie Malmsteen), Owens'ом и Logan'ом.

Когда Dio Disciples только собрались, Appice заявил на шоу "All Hail Hair" радиостанции Fightin' Words, что он находит «отвратительной» саму идею подобной группы, проводящей туры, воздавая почести Ронни Джеймсу Дио:

«Я о том, зачем они вообще это делают? Плюс ещё даже года не прошло [со смерти Ронни]. И, знаете ли... Это вообще как-то... Не знаю. Как-то странно всё это. Очень странно».

В интервью 2016 года Vivian в свою очередь окончательно растоптал Dio Disciples, заявив, что команда обладает просто «нулевой достоверностью» в качестве трибьют-группы Ронни Джеймса Дио.



VINNY APPICE On Difference Between LAST IN LINE And DIO DISCIPLES:




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