сегодня



DOUG ALDRICH — о LAST IN LINE и DIO DISCIPLES



В рамках одного из интервью у DOUG'a ALDRICH'a спросили, считает ли он классными группы LAST IN LINE и DIO DISCIPLES:



«Да. Я думаю, это было просто здорово, когда в [LAST IN LINE] был [басист] Джимми Бэйн. Джимми был одним из тех замечательных музыкантов, как Glenn [Hughes] в его собственном представлении. Джимми был гораздо более простым музыкантом — отличный автор песен, отличный парень. И он, и Vivian [Campbell, гитара] вместе с Vinny [Appice, барабаны] — это было по-настоящему круто. Особенно когда они играли вещи [ранних DIO], это звучало реально — настолько, насколько это возможно без Ронни. Ну а что касается DIO DISCIPLES — это здорово. Они были в группе [DIO] дольше всех — Craig [Goldy, гитара], Scott [Warren, клавишные] и Simon [Wright, ударные]. Так что я поддерживаю этих ребят, и то, что они делают, тоже».













+0 -0



просмотров: 148