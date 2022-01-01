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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 35
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Dio Disciples

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25 фев 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о LAST IN LINE и DIO DISCIPLES

18 июн 2020 : 		 Барабанщик DIO DISCIPLES — о новом альбоме

21 май 2020 : 		 Новый альбом DIO DISCIPLES поставлен на паузу

3 апр 2019 : 		 Vinny Appice рассуждает о различиях между Last In Line и Dio Disciples: «Они знают эти песни, но мы знаем, как они были сделаны»

5 фев 2019 : 		 Так кто же в DIO DISCIPLES м*даки? Отвечает Tim "Ripper" Owens

4 сен 2018 : 		 DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO

8 май 2018 : 		 DIO DISCIPLES выпустят альбом на BMG

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 дек 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS защищает DIO DISCIPLES

12 авг 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES

18 июн 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO DISCIPLES вряд ли имеют право исполнять песни DIO»

28 май 2016 : 		 DIO DISCIPLES записали и исполнили три собственные песни

7 мар 2016 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 фев 2016 : 		 Гитарист DIO DISCIPLES о нереализованном треке DIO

22 май 2015 : 		 DIO DISCIPLES выступили на вечере памяти RONNIE JAMES DIO

17 май 2015 : 		 DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, DIO

12 июл 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 апр 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

27 фев 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

28 окт 2013 : 		 ROWAN ROBERTSON выступил с DIO DISCIPLES

14 авг 2013 : 		 DIO DISCIPLES планируют запись оригинального материала

21 июл 2013 : 		 VINNY APPICE впервые выступил с DIO DISCIPLES

27 июн 2013 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

20 июн 2013 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

29 мар 2013 : 		 MARK BOALS, ONI LOGAN выступили с DIO DISCIPLES

24 мар 2013 : 		 MARK BOALS, ONI LOGAN выступили с DIO DISCIPLES
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DOUG ALDRICH — о LAST IN LINE и DIO DISCIPLES



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В рамках одного из интервью у DOUG'a ALDRICH'a спросили, считает ли он классными группы LAST IN LINE и DIO DISCIPLES:

«Да. Я думаю, это было просто здорово, когда в [LAST IN LINE] был [басист] Джимми Бэйн. Джимми был одним из тех замечательных музыкантов, как Glenn [Hughes] в его собственном представлении. Джимми был гораздо более простым музыкантом — отличный автор песен, отличный парень. И он, и Vivian [Campbell, гитара] вместе с Vinny [Appice, барабаны] — это было по-настоящему круто. Особенно когда они играли вещи [ранних DIO], это звучало реально — настолько, насколько это возможно без Ронни. Ну а что касается DIO DISCIPLES — это здорово. Они были в группе [DIO] дольше всех — Craig [Goldy, гитара], Scott [Warren, клавишные] и Simon [Wright, ударные]. Так что я поддерживаю этих ребят, и то, что они делают, тоже».

Ex-DIO Guitarist DOUG ALDRICH Weighs In On LAST IN LINE And DIO DISCIPLES





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