×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене
32
Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
21
Drum-cam от PANTERA
20
Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона
16
Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»
14
TED NUGENT ответил PEARL JAM
13
DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD
11
Видео полного выступления LINKIN PARK
10
Соус от SLAYER
9
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене
32
Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
21
Drum-cam от PANTERA
20
Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона
16
все новости группы
Dio Disciples
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/DioDisciples/
22 сен 2024
:
Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES
9 авг 2024
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
4 авг 2024
:
JOEY BELLADONNA спел с DIO DISCIPLES
9 май 2023
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
8 фев 2023
:
DIO DISCIPLES отыграли на частной вечеринке
25 фев 2022
:
DOUG ALDRICH — о LAST IN LINE и DIO DISCIPLES
18 июн 2020
:
Барабанщик DIO DISCIPLES — о новом альбоме
21 май 2020
:
Новый альбом DIO DISCIPLES поставлен на паузу
3 апр 2019
:
Vinny Appice рассуждает о различиях между Last In Line и Dio Disciples: «Они знают эти песни, но мы знаем, как они были сделаны»
5 фев 2019
:
Так кто же в DIO DISCIPLES м*даки? Отвечает Tim "Ripper" Owens
4 сен 2018
:
DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO
8 май 2018
:
DIO DISCIPLES выпустят альбом на BMG
21 янв 2017
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
9 дек 2016
:
TIM 'RIPPER' OWENS защищает DIO DISCIPLES
12 авг 2016
:
Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES
18 июн 2016
:
VIVIAN CAMPBELL: «DIO DISCIPLES вряд ли имеют право исполнять песни DIO»
28 май 2016
:
DIO DISCIPLES записали и исполнили три собственные песни
7 мар 2016
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
9 фев 2016
:
Гитарист DIO DISCIPLES о нереализованном треке DIO
22 май 2015
:
DIO DISCIPLES выступили на вечере памяти RONNIE JAMES DIO
17 май 2015
:
DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, DIO
12 июл 2014
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
9 апр 2014
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
27 фев 2014
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
28 окт 2013
:
ROWAN ROBERTSON выступил с DIO DISCIPLES
14 авг 2013
:
DIO DISCIPLES планируют запись оригинального материала
21 июл 2013
:
VINNY APPICE впервые выступил с DIO DISCIPLES
27 июн 2013
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
20 июн 2013
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
29 мар 2013
:
MARK BOALS, ONI LOGAN выступили с DIO DISCIPLES
24 мар 2013
:
MARK BOALS, ONI LOGAN выступили с DIO DISCIPLES
21 ноя 2012
:
Профессиональная съемка с выступления DIO DISCIPLES
13 ноя 2012
:
DIO DISCIPLES выступили Tap House Ripper'a Owens'a
23 окт 2012
:
DIO DISCIPLES открыли тур по Северной Америке: видео
22 окт 2012
:
DIO DISCIPLES открыли тур по Северной Америке
9 окт 2012
:
Фото нового состава DIO DISCIPLES
21 авг 2012
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
13 авг 2012
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
17 июл 2012
:
Видео с выступления DIO DISCIPLES
25 сен 2011
:
CHRIS CAFFERY выступил с DIO DISCIPLES
3 авг 2011
:
Видео всего выступления DIO DISCIPLES
4 июл 2011
:
DORO выступила с DIO DISCIPLES
3 июл 2011
:
DORO выступила с DIO DISCIPLES
29 июн 2011
:
Про-шот с выступления DIO DISCIPLES
14 июн 2011
:
Гитарист WHITESNAKE присоединился на сцене к DIO DISCIPLES
2 июн 2011
:
DIO DISCIPLES начали подготовку к предстоящему туру
16 май 2011
:
DORO PESCH на концертах DIO DISCIPLES в Италии и Испании
10 апр 2011
:
DIO DISCIPLES в России
8 апр 2011
:
JAMES LOMENZO заменит RUDY SARZO в DIO DISCIPLES
19 мар 2011
:
Бывшие музыканты DIO и TIM 'RIPPER' OWENS в DIO DISCIPLES
сегодня
Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES
Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES, которое состоялось первого августа в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.
+0
-1
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 154
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет