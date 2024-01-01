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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Dio Disciples

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22 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

4 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA спел с DIO DISCIPLES

9 май 2023 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

8 фев 2023 : 		 DIO DISCIPLES отыграли на частной вечеринке

25 фев 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о LAST IN LINE и DIO DISCIPLES

18 июн 2020 : 		 Барабанщик DIO DISCIPLES — о новом альбоме

21 май 2020 : 		 Новый альбом DIO DISCIPLES поставлен на паузу

3 апр 2019 : 		 Vinny Appice рассуждает о различиях между Last In Line и Dio Disciples: «Они знают эти песни, но мы знаем, как они были сделаны»

5 фев 2019 : 		 Так кто же в DIO DISCIPLES м*даки? Отвечает Tim "Ripper" Owens

4 сен 2018 : 		 DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO

8 май 2018 : 		 DIO DISCIPLES выпустят альбом на BMG

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 дек 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS защищает DIO DISCIPLES

12 авг 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES

18 июн 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO DISCIPLES вряд ли имеют право исполнять песни DIO»

28 май 2016 : 		 DIO DISCIPLES записали и исполнили три собственные песни

7 мар 2016 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 фев 2016 : 		 Гитарист DIO DISCIPLES о нереализованном треке DIO

22 май 2015 : 		 DIO DISCIPLES выступили на вечере памяти RONNIE JAMES DIO

17 май 2015 : 		 DIO DISCIPLES исполняют RAINBOW, DIO

12 июл 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

9 апр 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

27 фев 2014 : 		 Видео с выступления DIO DISCIPLES

28 окт 2013 : 		 ROWAN ROBERTSON выступил с DIO DISCIPLES

14 авг 2013 : 		 DIO DISCIPLES планируют запись оригинального материала
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Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES



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Профессиональное видео с выступления DIO DISCIPLES, которое состоялось первого августа в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




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