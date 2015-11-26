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Possessed

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29 май 2008 : 		 POSSESSED снимут концерт для DVD

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Видео с выступления POSSESSED



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Видео с выступления POSSESSED, которое состоялось девятого января в Oakland Metro Operahouse, Oakland, CA, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Pentagram"
"Beyond the Gates"
"The Eyes of Horror"
"Evil Warriors"
"Tribulation"
"Seance"
"The Heretic"
"My Belief"
"Abandoned"
"Storm in My Mind"
"Burning in Hell"
"Shadowcult"
"The Exorcist"
"Swing of the Axe"
"Fallen Angel"
"Death Metal"

Encore:
"Seven Churches"
"Satan's Curse"

POSSESSED - Video Of Entire Oakland Show Available




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