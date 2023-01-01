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Possessed

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|||| 4 сен 2023

JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической группой»



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В новом интервью для финского издания Rauta фронтмен POSSESSED Jeff Becerra ответил на вопрос о том, по праву ли его группе принадлежит заслуга в создании термина «дэт-металл» в 1983 году:

«На сто процентов. В 1983 году авторские права принадлежали мне. POSSESSED была самой первой дэт-металлической группой. Это не значит, что мы создали дэт-металл, это значит, что мы были первыми, кто причислил себя к дэт-металлу. Потому что все последующие группы играли свою собственную фигню. Так что да, мы были первыми. И я удивлён, что кто-то не додумался до этого раньше, если честно. Это же так очевидно.

В те времена, надо понимать, за редким исключением — может быть, SLAYER, KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, EXODUS — большинство трэш-металлических групп были — я это говорю со всем уважением к ним — своего рода энергичными глэм-металлическими командами. Они заявляли: "Мы очень тяжёлые", но они никогда не были по-настоящему тяжёлыми. "Мы очень злые". И в этом нет ничего плохого, просто это не впечатляло.

Я случайно встретил [бывшего гитариста POSSESSED] Mike'a Torrao в очень переломный момент нашей жизни, и мы решили: "К чёрту весь мир. К черту всё. Давайте создавать самую тяжёлую, самую сатанинскую музыку в мире". Трэш-металл уже был, блэк-металл был, спид-металл был, чёртов пауэр-металл был. А почему не дэт-металл? Ну ладно. И тогда я написал песню под названием "Death Metal", и с этого всё и началось. Но дело было скорее в музыке, а потом уже в названии, но название, похоже, перевесило музыку. Не знаю.

Сейчас POSSESSED получают гораздо больше признания, но мы не особо известная группа, мы всё еще в андеграунде. Тебе очень повезло, если твои заслуги признают пока ты еще жив».




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