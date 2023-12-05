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POSSESSED запишут альбом в 2024



В рамках недавней беседы с вокалистом POSSESSED Jeff'ом Becerra тот рассказал о том, как идут дела в отношении нового материала:



«Я нахожусь в процессе работы над новым альбомом, который должен был выйти уже сейчас, но пандемия задержала нас, как и всех остальных. Сейчас я заканчиваю работу над текстами, и мы должны записать альбом в 2024 году»..



Что касается возможной даты выхода следующего альбома POSSESSED, Jeff сказал:



«Я общался с Jaap Waagemaker из Nuclear Blast, и мы решили записать альбом в 2024 году. Я также работал с Kragen Lum из Nuclear Blast и группой HEATHEN. Я планирую назначить дату записи как можно скорее. Конечно, никогда не знаешь, что произойдет, поэтому лучше действовать, пока горит огонь. Пока что новый альбом очень разный. Я надеюсь, что он понравится людям не так, как все предыдущие альбомы. Конечно, мне не чуждо делать что-то по-другому».







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