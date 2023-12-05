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Possessed

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5 дек 2023 : 		 POSSESSED запишут альбом в 2024

4 сен 2023 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической группой»

23 сен 2021 : 		 Вокалист POSSESSED встал и пошёл

29 апр 2021 : 		 Вокалист POSSESSED о сложностях после операции

24 май 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

14 май 2019 : 		 Трейлер нового альбома POSSESSED

13 апр 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED

15 фев 2011 : 		 Новый состав POSSESSED

23 дек 2010 : 		 POSSESSED ищут гитариста и басиста

29 май 2008 : 		 POSSESSED снимут концерт для DVD

27 фев 2004 : 		 Karmageddon Media выпустили трибьют POSSESSED
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|||| сегодня

POSSESSED запишут альбом в 2024



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В рамках недавней беседы с вокалистом POSSESSED Jeff'ом Becerra тот рассказал о том, как идут дела в отношении нового материала:

«Я нахожусь в процессе работы над новым альбомом, который должен был выйти уже сейчас, но пандемия задержала нас, как и всех остальных. Сейчас я заканчиваю работу над текстами, и мы должны записать альбом в 2024 году»..

Что касается возможной даты выхода следующего альбома POSSESSED, Jeff сказал:

«Я общался с Jaap Waagemaker из Nuclear Blast, и мы решили записать альбом в 2024 году. Я также работал с Kragen Lum из Nuclear Blast и группой HEATHEN. Я планирую назначить дату записи как можно скорее. Конечно, никогда не знаешь, что произойдет, поэтому лучше действовать, пока горит огонь. Пока что новый альбом очень разный. Я надеюсь, что он понравится людям не так, как все предыдущие альбомы. Конечно, мне не чуждо делать что-то по-другому».




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5 дек 2023
O
Old Nothing
TRVE! Оцы, легенды, жду!
5 дек 2023
ChatGPT
их предыдущий альбом понравился, буду ждать
Like!1

просмотров: 139

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