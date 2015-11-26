Новое видео POSSESSED

POSSESSED выпустят новую работу, получившую название "Revelatons Of Oblivion", десятого мая на Nuclear Blast. Запись проходила в студиях NRG и Titan вместе с Daniel'ом Gonzalez'ом. За сведение и мастеринг отвечал Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, BLOODBATH) в Abyss Studios, Sweden, а за оформление Zbigniew Bielak (PARADISE LOST, DIMMU BORGIR, DEICIDE, GHOST, GORGUTS):
Kliops144
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