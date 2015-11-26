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Possessed

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13 апр 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED

15 фев 2011 : 		 Новый состав POSSESSED

23 дек 2010 : 		 POSSESSED ищут гитариста и басиста

29 май 2008 : 		 POSSESSED снимут концерт для DVD

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Новое видео POSSESSED



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POSSESSED выпустят новую работу, получившую название "Revelatons Of Oblivion", десятого мая на Nuclear Blast. Запись проходила в студиях NRG и Titan вместе с Daniel'ом Gonzalez'ом. За сведение и мастеринг отвечал Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, BLOODBATH) в Abyss Studios, Sweden, а за оформление Zbigniew Bielak (PARADISE LOST, DIMMU BORGIR, DEICIDE, GHOST, GORGUTS):


01. Chant Of Oblivion

02. No More Room In Hell

03. Dominion

04. Damned

05. Demon

06. Abandoned

07. Shadowcult

08. Omen

09. Ritual

10. The Word

11. Graven

12. Temple Of Samael

Видео на композицию "Shadowcult" доступно ниже.



POSSESSED Releases 'Shadowcult' Music Video








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


13 апр 2019, 09:42		А шо, мне понравилось.


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