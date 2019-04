сегодня



Новое видео POSSESSED



POSSESSED выпустят новую работу, получившую название "Revelatons Of Oblivion", десятого мая на Nuclear Blast. Запись проходила в студиях NRG и Titan вместе с Daniel'ом Gonzalez'ом. За сведение и мастеринг отвечал Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, BLOODBATH) в Abyss Studios, Sweden, а за оформление Zbigniew Bielak (PARADISE LOST, DIMMU BORGIR, DEICIDE, GHOST, GORGUTS):





01. Chant Of Oblivion



02. No More Room In Hell



03. Dominion



04. Damned



05. Demon



06. Abandoned



07. Shadowcult



08. Omen



09. Ritual



10. The Word



11. Graven



12. Temple Of Samael



Видео на композицию "Shadowcult" доступно ниже.























