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Вокалист POSSESSED о сложностях после операции



Вокалист POSSESSED Jeff Becerra поделился сообщением о проблемах со здоровьем:



«Восьмая неделя после операции и все идет не совсем так как мы хотели. Приходится бороться с инфекцией, которая проявилась в месте соединения трех точек разреза. Я надеюсь что с помощью сильных антибиотиков я наконец-то смогу поправиться впервые за 11 лет, но это, мягко говоря, непросто. Я останусь здесь, пока не поправлюсь или пока у меня не закончатся варианты. По оценкам Объединенной комиссии США по безопасности пациентов, более 2,5 миллиона пациентов в учреждениях неотложной помощи страдают от язв вследствие пролежней, а 60 000 человек ежегодно умирают от осложнений из-за язв».













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