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Possessed

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29 апр 2021 : 		 Вокалист POSSESSED о сложностях после операции

24 май 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

14 май 2019 : 		 Трейлер нового альбома POSSESSED

13 апр 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED

15 фев 2011 : 		 Новый состав POSSESSED

23 дек 2010 : 		 POSSESSED ищут гитариста и басиста

29 май 2008 : 		 POSSESSED снимут концерт для DVD

27 фев 2004 : 		 Karmageddon Media выпустили трибьют POSSESSED
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|||| сегодня

Вокалист POSSESSED о сложностях после операции



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Вокалист POSSESSED Jeff Becerra поделился сообщением о проблемах со здоровьем:

«Восьмая неделя после операции и все идет не совсем так как мы хотели. Приходится бороться с инфекцией, которая проявилась в месте соединения трех точек разреза. Я надеюсь что с помощью сильных антибиотиков я наконец-то смогу поправиться впервые за 11 лет, но это, мягко говоря, непросто. Я останусь здесь, пока не поправлюсь или пока у меня не закончатся варианты. По оценкам Объединенной комиссии США по безопасности пациентов, более 2,5 миллиона пациентов в учреждениях неотложной помощи страдают от язв вследствие пролежней, а 60 000 человек ежегодно умирают от осложнений из-за язв».

POSSESSED's JEFF BECERRA Details Post-Flap Surgery Complications





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