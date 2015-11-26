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Possessed

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17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED

15 фев 2011 : 		 Новый состав POSSESSED

23 дек 2010 : 		 POSSESSED ищут гитариста и басиста

29 май 2008 : 		 POSSESSED снимут концерт для DVD

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Новый альбом POSSESSED выйдет весной



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POSSESSED выпустят новую работу, получившую название "Revelatons Of Oblivion", десятого мая на Nuclear Blast. Запись проходила в студиях NRG и Titan вместе с Daniel'ом Gonzalez'ом. За сведение и мастеринг отвечал Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, BLOODBATH) в Abyss Studios, Sweden, а за оформление Zbigniew Bielak (PARADISE LOST, DIMMU BORGIR, DEICIDE, GHOST, GORGUTS):


01. Chant Of Oblivion

02. No More Room In Hell

03. Dominion

04. Damned

05. Demon

06. Abandoned

07. Shadowcult

08. Omen

09. Ritual

10. The Word

11. Graven

12. Temple Of Samael

Композиция "No More Room In Hell" доступна для прослушивания ниже.



POSSESSED To Release








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

artem2208


17 мар 2019, 11:52		Не являюсь большим поклонником, но этот трек разрывает! Как будто, на подходе что-то с претензией на уровень "Seven Churches"

Moomrick


17 мар 2019, 12:10		Как всегда - один из самых потрясающих логотипов в мире и тупейший шум вместо музыки. Ничего не изменилось.

dek


17 мар 2019, 13:59		>>>Как всегда - один из самых потрясающих логотипов в мире и тупейший шум вместо музыки. Ничего не изменилось.

А вот существуют (были) такие команды, например Hellhammer, Venom, Mayhem, Possessed и т.д. В плане музыки примитив, никаких технических изысков, даже и атмосферы какой-то необычной иной раз не улавливается. НО, они умудрились, в своё время, отковырять камешки в плотине и через год-два, появлялись целые течения в музыке (стили), которое разрастались, становились все сложнее, изысканнее… и в итоге захирели и издохли. А вот сейчас, стили, вообще перестали рождаться - многообразие, смешение, свистопляска есть, стилей нет. Давно нет.

пы.сы. обложка внушительная - живопись мля...


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