Новый альбом POSSESSED выйдет весной

POSSESSED выпустят новую работу, получившую название "Revelatons Of Oblivion", десятого мая на Nuclear Blast. Запись проходила в студиях NRG и Titan вместе с Daniel'ом Gonzalez'ом. За сведение и мастеринг отвечал Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, BLOODBATH) в Abyss Studios, Sweden, а за оформление Zbigniew Bielak (PARADISE LOST, DIMMU BORGIR, DEICIDE, GHOST, GORGUTS):
01. Chant Of Oblivion
02. No More Room In Hell
03. Dominion
04. Damned
05. Demon
06. Abandoned
07. Shadowcult
08. Omen
09. Ritual
10. The Word
11. Graven
12. Temple Of Samael
Композиция "No More Room In Hell" доступна для прослушивания ниже.
artem2208
Moomrick
dek
А вот существуют (были) такие команды, например Hellhammer, Venom, Mayhem, Possessed и т.д. В плане музыки примитив, никаких технических изысков, даже и атмосферы какой-то необычной иной раз не улавливается. НО, они умудрились, в своё время, отковырять камешки в плотине и через год-два, появлялись целые течения в музыке (стили), которое разрастались, становились все сложнее, изысканнее… и в итоге захирели и издохли. А вот сейчас, стили, вообще перестали рождаться - многообразие, смешение, свистопляска есть, стилей нет. Давно нет.
пы.сы. обложка внушительная - живопись мля...
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