Новая песня ARRIVAL OF AUTUMN



"The Endless", новая песня группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Harbinger" , выход которого запланирован на 29 марта. За сведение отвечал Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM), а мастеринг проводил Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE).



Трек-лист:



01. Hurricane On The Horizon



02. End Of Existence



03. Witness



04. The Horror



05. Old Bones // New Blood



06. Better Off Without



07. Symbiotic



08. An Omen Of Loss



09. The Endless



10. Apocalyptic



















