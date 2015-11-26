Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 52
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 32
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 31
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 29
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 29
[= ||| все новости группы



*

Arrival of Autumn

*
| - |
|||| сегодня

Новая песня ARRIVAL OF AUTUMN



*
zoom
*
* *
"The Endless", новая песня группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Harbinger" , выход которого запланирован на 29 марта. За сведение отвечал Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM), а мастеринг проводил Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE).

Трек-лист:

01. Hurricane On The Horizon

02. End Of Existence

03. Witness

04. The Horror

05. Old Bones // New Blood

06. Better Off Without

07. Symbiotic

08. An Omen Of Loss

09. The Endless

10. Apocalyptic



ARRIVAL OF AUTUMN To Release 'Harbinger' Album In March; First Single Out Now






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 148

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом