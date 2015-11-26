Новая песня ARRIVAL OF AUTUMN

"The Endless", новая песня группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Harbinger" , выход которого запланирован на 29 марта. За сведение отвечал Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM), а мастеринг проводил Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE).
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